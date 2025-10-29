Guns N' Roses : Slash met les choses au clair sur la polémique avec Axl Rose : "Les médias ont exagéré"

Fin du débat, on peut passer à autre chose.

Depuis plus de trente ans, Slash connaît les humeurs volcaniques d’Axl Rose. Mais même le légendaire guitariste de Guns N’ Roses ne s’attendait pas à revivre un épisode aussi explosif que celui survenu le 18 octobre au stade Huracán de Buenos Aires. Dès le premier morceau, Welcome to the Jungle, le chanteur a brusquement quitté la scène après avoir lancé son micro en direction de la batterie d’Isaac Carpenter, le nouveau venu derrière les fûts.

La scène, filmée par plusieurs fans, a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Entre spéculations et gros titres racoleurs, beaucoup y ont vu un retour du « vieux » Axl, celui des débordements légendaires des années 90. Mais Slash a tenu à rétablir la vérité dans le podcast d’Eddie Trunk :

« Les médias ont monté l’affaire en épingle, comme souvent. C’était juste un de ces moments de panique en début de concert où l’on essaie de se rappeler si tout va bien, et c’est fini aussitôt. »

Après une pause d’une trentaine de minutes, le chanteur est remonté sur scène, visiblement apaisé, et le show a pu reprendre. Toutefois, un second incident est survenu pendant le set : Axl, agacé, a donné un coup de pied dans la batterie. De quoi relancer les rumeurs d’un clash entre lui et Isaac Carpenter.

Pour calmer la tempête, le groupe a publié un communiqué officiel précisant qu’il ne s’agissait nullement d’un conflit interne mais d’un problème technique : un dysfonctionnement de l’oreillette d’Axl Rose l’aurait empêché d’entendre correctement le mix du groupe.

« Il n’entendait que la batterie et ne pouvait pas communiquer avec nos ingénieurs du son, » a expliqué Slash. « C’est tout. C’est arrivé pendant le premier morceau, et il y a toujours un peu de tension au début d’un concert, surtout dans un stade plein. »

Isaac Carpenter, le nouveau moteur de Guns N’ Roses

S’il est encore méconnu du grand public, Isaac Carpenter n’est pas un novice. Ancien membre de Loudermilk (à l’origine un groupe de reprises de Guns N’ Roses), il a ensuite joué dans Gosling et Awolnation, avant de retrouver Duff McKagan dans le projet Loaded. Un CV solide qui a séduit Slash dès les auditions :

« C’est un tueur. Dès les premières notes, j’ai su que c’était lui. Il y avait six ou sept autres batteurs, des gros noms, mais il s’est imposé naturellement. Il a la bonne attitude et une énergie incroyable. »

Une tournée toujours sous haute intensité

Depuis le lancement de la tournée « Not in This Lifetime » en 2016, le comportement d’Axl Rose sur scène est irréprochable. Cet incident à Buenos Aires semble donc n’être qu’un accroc technique amplifié par la presse.

Toujours soudé à son chanteur malgré les tensions du passé, Slash a voulu clore le débat :

« On a connu bien pire. Ce genre de trucs arrive dans tous les groupes, mais chez nous, tout prend une dimension démesurée. Axl va très bien, et on continue la tournée. »

Un message clair : malgré les rumeurs, Guns N’ Roses reste plus vivant que jamais, prêt à rugir à nouveau sur les scènes du monde entier.