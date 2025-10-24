Guns N' Roses : Le groupe dément des tensions entre les membres !

Le comportement d'Axl Rose en plein concert posait question !

Les rumeurs allaient bon train ces derniers jours après le concert de Guns N’ Roses à Buenos Aires, en Argentine. Sur plusieurs vidéos circulant en ligne, on pouvait voir Axl Rose donner un coup de pied dans la grosse caisse du batteur Isaac Carpenter, avant de lui jeter son micro, laissant penser à une altercation sur scène. Mais le groupe a rapidement mis fin aux spéculations à travers un communiqué officiel.

Selon le texte publié par le groupe, tout est parti d’un problème technique survenu lors des premières minutes du concert du 18 octobre. Les écouteurs intra-auriculaires d’Axl Rose ne diffusaient que les percussions, l’empêchant d’entendre correctement le mix complet avec les autres instruments. « Pendant le morceau d'ouverture de notre récent concert à Buenos Aires, les écouteurs intra-auriculaires d'Axl diffusaient uniquement les percussions au lieu du mixage complet du groupe. Notre équipe technique a réglé le problème vers le troisième morceau du concert, et la soirée a repris en beauté. Le problème n'avait rien à voir avec le jeu d'Isaac Carpenter, qui est un batteur de premier ordre », précise le communiqué.

Le groupe insiste donc : aucune tension n’existe entre Axl Rose et Isaac Carpenter. L’incident, purement technique, a été rapidement corrigé par l’équipe, et le concert s’est poursuivi normalement. Le public argentin a ensuite eu droit à une performance explosive des Guns N’ Roses, fidèle à la légende du rock qu’ils incarnent depuis plus de trois décennies.

En somme, pas de crise au sein du groupe — juste un bug sonore survenu au mauvais moment. Les Guns N’ Roses continuent leur tournée sud-américaine, prouvant une fois encore que malgré les années, ils savent toujours faire rugir les guitares et enflammer les scènes du monde entier.