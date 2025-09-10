Guns N' Roses : Axl Rose dévoile son groupe préféré : “J’ai assisté à tous ses concerts”

Une réponse pour le moins inattendue !

Le leader des Guns N’ Roses, Axl Rose, n’a jamais caché ses influences et ses passions musicales. Pourtant, dans une ancienne déclaration, il a révélé une obsession pour le moins inattendue : son groupe préféré n’est autre que U2.

« Jane's Addiction était mon groupe, et ils se sont séparés », a confié le chanteur. « Je ne vois pas beaucoup de groupes en concert, car je suis trop occupé. Mais j’aime beaucoup U2 et j’ai beaucoup apprécié leurs concerts. J’ai assisté à tous leurs concerts. »

Pour Axl, Bono n’était pas l’icône distante et arrogante que beaucoup s’imaginaient, mais un véritable égal. Un artiste capable de le comprendre d’une manière unique, comme personne d’autre au monde.

À l’époque, U2 écrivait une nouvelle page de l’histoire du rock avec sa légendaire tournée ZooTV. Conçue comme une révolution scénique, cette série de concerts en stade a marqué les esprits par ses innovations visuelles et technologiques. Un show à la fois spectaculaire et avant-gardiste, encore considéré aujourd’hui comme un jalon incontournable dans l’art de la performance live.

Ainsi, derrière la voix rageuse de Welcome to the Jungle et la puissance brute des Guns N’ Roses, se cache un fan inconditionnel d’U2, admiratif du génie créatif et scénique du groupe irlandais.