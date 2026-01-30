Guns N' Roses : Slash confirme que le prochain album du groupe est 100% inédit !

Le guitariste a enfin confirmé du nouveau et on attend que ça !

C’est une annonce que les fans attendaient depuis des années. Après tant de rumeurs, d’attentes et de faux espoirs, Guns N’ Roses s’apprête enfin à écrire un nouveau chapitre discographique de son histoire légendaire. Et cette fois, ce n’est pas une spéculation de plus : Slash lui-même vient de lâcher la bombe.

Alors que le groupe a récemment officialisé une tournée mondiale, avec notamment deux dates exceptionnelles à l’Accor Arena de Paris, une question brûlait toutes les lèvres : allait-on simplement retrouver les classiques intemporels sur scène ou enfin découvrir de nouveaux morceaux ? La réponse est désormais claire… et elle fait vibrer.

Slash confirme un véritable nouvel album de Guns N’ Roses

Dans une interview accordée à Sylvia Alvarado pour la station américaine KOMP 92.3, le mythique guitariste a confirmé que Guns N’ Roses travaille actuellement sur un nouvel album composé à 100 % de titres inédits.

Interrogé sur les projets à venir du groupe, Slash a été très explicite :

“Ces deux derniers titres qu’on vient de sortir étaient les derniers à reprendre. À partir de maintenant, on passe à autre chose. Le prochain disque sera composé exclusivement de nouvelles chansons, ce sera un véritable album.”

Une déclaration forte, qui met fin à l’ère des réinterprétations et morceaux issus des archives pour laisser place à une nouvelle création originale, pensée comme un album à part entière.

Atlas et Nothin’ : les prémices de cette nouvelle ère

En décembre dernier, Guns N’ Roses a dévoilé deux singles inédits, Atlas et Nothin’, qui avaient pourtant été répétés depuis longtemps par le groupe. Des titres restés dans l’ombre jusqu’à ce que le moment soit enfin jugé opportun.

Slash est revenu sur cette attente stratégique :

“On les avait préparés pour la scène il y a plus d’un an, mais comme leur sortie n’était pas encore calée, on a préféré attendre. Maintenant qu’ils sont disponibles, on est impatients de les jouer.”

Bonne nouvelle pour les fans : Atlas et Nothin’ feront bien partie de la setlist de la prochaine tournée, offrant ainsi un équilibre parfait entre classiques cultes et nouvelles compositions.

Une tournée événement et un avenir enfin clair

Avec cette confirmation officielle, Guns N’ Roses montre qu’il ne se contente plus de célébrer son glorieux passé. Entre une tournée mondiale très attendue, des dates parisiennes majeures et un album entièrement inédit en préparation, le groupe prouve qu’il est toujours animé par une véritable ambition créative.

Les fans peuvent désormais l’affirmer sans hésiter : Guns N’ Roses est bel et bien de retour en studio… et ce n’est que le début