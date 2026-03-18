Michael Stipe à propos de son premier album solo : « Ça me prend plus de temps que prévu. Je suis sous pression à cause de ce que j’ai fait avec R.E.M. »

Le chanteur ajoute : « J'adorerais faire quelque chose d'aussi bien, et c'est presque impossible. C'est excitant, mais c'est aussi effrayant. »

Figure emblématique du rock alternatif, Michael Stipe fait son retour sous les projecteurs… mais cette fois en solo. Pourtant, l’ancien leader de R.E.M. avance à son rythme, entre exigence artistique et poids de l’héritage.

Un retour discret mais très attendu

Peu avant de remonter sur scène avec le groupe de reprises de Michael Shannon — actuellement en tournée aux États-Unis pour célébrer les 40 ans de R.E.M. — Michael Stipe a fait une apparition remarquée lors de l’avant-première de la série comique Rooster. Une production pour laquelle il a signé le générique, « I Played the Fool », marquant un retour surprise à la musique.

Cette bande originale est portée par Andrew Watt, entouré de musiciens de renom comme Travis Barker à la batterie et Josh Klinghoffer à la guitare. Une collaboration prestigieuse qui témoigne de l’influence durable de Stipe sur toute une génération.

Un album solo en construction… sous pression

Mais derrière ce retour se cache un projet plus personnel : un premier album solo, en préparation depuis plusieurs années. Et le processus s’avère plus long que prévu.

« Ça me prend plus de temps que prévu. »

Une confession sincère, révélatrice du perfectionnisme de l’artiste. Depuis la séparation de R.E.M. en 2011, Michael Stipe a pris du recul :

« Après R.E.M., j'avais besoin de faire une pause. J'ai passé cinq ans sans composer. »

Une pause nécessaire, mais qui rend aujourd’hui le retour encore plus délicat. L’ombre du passé plane :

« Je veux exceller, mais je ressens la pression liée à ce que j'ai accompli avec R.E.M. »

Entre excitation et angoisse créative

Créer après avoir marqué l’histoire du rock n’a rien d’évident. Stipe le reconnaît sans détour :

« Je veux faire aussi bien, et c'est presque impossible. C'est exaltant, mais aussi angoissant. »

Ce tiraillement entre ambition et doute nourrit pourtant sa créativité. Fidèle à lui-même, il cherche avant tout l’authenticité, loin de toute formule.

Une quête personnelle et artistique

Aujourd’hui, Michael Stipe semble guidé par une envie simple mais essentielle : se reconnecter à sa passion.

« Je n'aime pas ma voix quand je parle, mais je l'adore quand je chante. »

Une déclaration touchante, qui résume bien sa relation intime à la musique. Il lui reste encore huit morceaux à finaliser, avec l’objectif de sortir cet album d’ici 2026.

Et pour le titre ? L’artiste garde son humour :

« Il pourrait s'appeler Meet The Michael Stipe. »

Un héritage à dépasser, une nouvelle page à écrire

Entre pression, exigence et désir de renouveau, Michael Stipe avance avec prudence mais détermination. Si l’attente se prolonge, elle ne fait qu’accroître la curiosité autour de ce projet solo.

Une chose est sûre : après avoir marqué l’histoire avec R.E.M., il ne s’agit plus de prouver, mais simplement de créer à nouveau.