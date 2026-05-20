KISS : Gene Simmons déteste vraiment « I Was Made for Lovin' You » !

En 1979, KISS surprend totalement son public avec « I Was Made for Lovin' You ». À l’origine du morceau, on retrouve Paul Stanley, qui coécrit le titre avec Desmond Child. L’idée est simple mais presque provocatrice : prouver qu’il est facile de composer un hit disco, genre alors dominant les charts.

Résultat : un morceau calibré, taillé pour les clubs… et pour les sommets.

Un succès mondial inattendu

Sorti en mai 1979 comme premier single de l’album Dynasty, « I Was Made for Lovin' You » dépasse toutes les attentes.

Le titre devient rapidement un phénomène :

11e place des charts américains

plus d’un million de copies vendues

numéro 1 dans plusieurs pays européens

et surtout, l’un des plus gros succès de toute la carrière de KISS

Un virage disco-rock qui divise les fans… mais qui propulse le groupe dans une autre dimension commerciale.

Gene Simmons et le rejet assumé du morceau

Mais tout le monde n’a pas célébré ce succès. En particulier Gene Simmons, qui n’a jamais caché son malaise face au titre.

Le bassiste revendique une vision beaucoup plus brute du rock :

« Je préfère les chansons plus puissantes, celles qui vous prennent aux tripes. C'est pour ça que j'ai écrit I Love It Loud. »

Il a répété ce point de vue à plusieurs reprises, notamment lors d’une interview sur la radio australienne Triple M, puis dans une apparition chez Howard Stern.

Et malgré le succès colossal du morceau, Simmons reste partagé :

« À chaque fois qu'on joue I Was Made for Lovin' You, le public est en délire… alors je me dis : “Bon, je me suis trompé.” »

Le détail qui le rend fou : le refrain “disco”

Ce qui dérange le plus Gene Simmons, c’est la structure même du morceau, jugée trop légère et répétitive.

Avec humour, il raconte encore aujourd’hui une scène devenue culte en studio :

« Paul est entré et a dit : “C’est là qu’on chante : do-do-do-do-doooo.” J’ai pensé : “Oh non, on va avoir l’air d’une bande de gamines autour d’un feu de camp.” »

Et sur scène, le malaise persiste, même au cœur du show KISS :

« Quand je suis là à cracher du feu et à tirer la langue, et qu’arrive ce refrain… je pense : “Tuez-moi maintenant.” »

Une chanson détestée… mais impossible à ignorer

Paradoxalement, « I Was Made for Lovin' You » reste aujourd’hui l’un des titres les plus aimés du public. Une contradiction parfaite pour un groupe habitué aux excès et aux tensions internes.

Entre ambition disco, génie pop et rejet assumé, le morceau incarne à lui seul une époque où même les géants du hard rock n’étaient pas à l’abri d’un tube… qu’ils finiraient par détester.