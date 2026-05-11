Gene Simmons confirme le retour en studio de KISS !

Malgré la fin de leur tournée d’adieu, les KISS continuent de travailler sur de nouveaux morceaux, avec une présence confirmée en studio et un projet inédit déjà en cours.

KISS, groupe mythique de New York, avaient pourtant tiré leur révérence avec le "End Of The Road Tour" achevé en 2023. Mais loin de mettre fin à leur activité, la formation reste active. Dans une récente vidéo, Gene Simmons a confirmé que le groupe est actuellement de retour en studio d'enregistrement. L’information a été révélée lors d’une interview avec Sienna Hernandez, dans une émission en ligne dédiée au groupe. Selon le bassiste, KISS vient de terminer l'enregistrement d'un nouveau morceau composé par Paul Stanley, même si les détails concernant le titre restent pour l’instant confidentiels.

Cette annonce intervient alors que le groupe prépare également un projet de spectacle avec des avatars numériques, prévu pour 2028, qui mêlera classiques du répertoire et compositions inédites des deux leaders historiques. En parallèle, Gene Simmons travaille sur un documentaire consacré à la tournée d’adieu "End Of The Road" et participe à plusieurs événements autour de l’histoire du rock, dont le "Legends Of Rock Expo" à Las Vegas. Les fans pourront toutefois revoir le groupe sur scène dès novembre 2026 lors du "Kiss Kruise: Landlocked In Vegas", où les KISS se produiront sans maquillage.