Red Hot Chili Peppers : L'histoire de Stadium Arcadium, le double album qui aurait pu être une trilogie

Le 9 mai 2006, les Red Hot Chili Peppers dévoilaient Stadium Arcadium, un projet monumental produit par Rick Rubin. Porté par des titres devenus incontournables comme Dani California, Snow (Hey Oh) ou encore Tell Me Baby, ce disque marque un tournant dans l’histoire du groupe californien.

Pensé comme une œuvre ambitieuse et démesurée, Stadium Arcadium est encore aujourd’hui l’album le plus long de la carrière des Red Hot Chili Peppers. Après les triomphes de Californication et By the Way, le groupe d’Anthony Kiedis voulait frapper encore plus fort. Résultat : un double album de 28 morceaux qui deviendra aussi le dernier chapitre de la seconde ère de John Frusciante avant son départ du groupe après une gigantesque tournée mondiale de 132 dates.

Le groupe voulait au départ sortir… une trilogie

Avant de devenir un double album, Stadium Arcadium devait initialement être composé de… trois albums distincts. L’idée des Red Hot Chili Peppers était alors de publier un disque tous les six mois afin d’étaler cette énorme période créative.

Au total, le groupe a enregistré pas moins de 38 chansons durant les sessions. Finalement, le projet de trilogie a été abandonné au profit d’un double album plus cohérent, découpé en deux parties : Jupiter et Mars, contenant chacune 14 titres.

Ce choix n’a pourtant pas empêché l’album de devenir un véritable mastodonte du rock des années 2000.

Un studio réputé hanté par des fantômes

Pour enregistrer Stadium Arcadium, les Red Hot Chili Peppers sont retournés au mythique Mansion Studio, là même où ils avaient déjà conçu Blood Sugar Sex Magik quelques années plus tôt.

Mais ce lieu possède une réputation très particulière : de nombreux artistes le considèrent comme hanté par des esprits et des présences paranormales.

John Frusciante lui-même avait évoqué cette atmosphère étrange lors d’une interview :

« Il y avait clairement des présences supérieures qui contrôlaient tout ce que je faisais. Je ne sais pas comment l'expliquer… Mais une chose était sûre : la musique venait d'ailleurs, d'ailleurs que de moi. »

Toujours avec son humour particulier, le guitariste avait même affirmé avoir aperçu un esprit… en train de se masturber devant lui.

Une anecdote complètement folle qui participe encore aujourd’hui à la légende entourant l’album.

La pochette rejetée de Storm Thorgerson

L’histoire de la pochette de Stadium Arcadium est elle aussi assez incroyable. À l’origine, le visuel devait être imaginé par Storm Thorgerson, le célèbre artiste derrière certaines des plus grandes pochettes de l’histoire du rock, notamment pour Pink Floyd.

Le designer avait proposé au moins trois concepts différents… tous refusés par le groupe.

Très frustré, Storm Thorgerson n’avait pas caché sa déception :

« Pour la pochette de Stadium Arcadium, ils ont choisi d'utiliser le titre de l'album dans la police "Superman", déjà démodée, avec des broderies spatiales. C'était banal, ennuyeux et sans originalité. »

L’une des illustrations rejetées finira tout de même par trouver une seconde vie grâce au groupe néo-zélandais Villainy, qui l’utilisera plus tard pour son album Mode. Set. Clear.

La polémique autour de “Dani California”

À sa sortie, Dani California a rapidement été comparé à Mary Jane's Last Dance de Tom Petty. Beaucoup de fans avaient remarqué des similitudes dans la structure et l’ambiance des deux morceaux.

Malgré les rumeurs, Tom Petty a toujours refusé de lancer une action en justice contre les Red Hot Chili Peppers :

« Je ne pense pas qu'ils l'aient fait exprès. Beaucoup de grands morceaux de rock se ressemblent. »

Le chanteur citait même l’exemple des The Strokes et de leur titre Last Nite, souvent rapproché de son morceau American Girl.

Le détail le plus ironique dans cette histoire reste que le producteur de Mary Jane’s Last Dance était déjà… Rick Rubin.

“Snow (Hey Oh)”, une chanson très personnelle pour Anthony Kiedis

Comme sur le mythique Under The Bridge, Anthony Kiedis évoque dans Snow (Hey Oh) ses anciennes addictions à la drogue.

Le morceau ferait notamment référence à la Snowball, une forme d’héroïne blanche chinoise. Derrière sa mélodie lumineuse et son riff hypnotique signé John Frusciante, la chanson cache donc un texte particulièrement sombre et introspectif.

Un triomphe critique et commercial

À sa sortie, Stadium Arcadium a directement débuté à la première place du classement Billboard 200. L’album remportera ensuite quatre Grammy Awards, dont celui du Meilleur album rock.

Vingt ans après, ce disque reste l’un des projets les plus ambitieux et marquants de toute la carrière des Red Hot Chili Peppers, symbole d’un groupe au sommet de sa créativité… juste avant la fin d’une époque.