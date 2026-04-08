Red Hot Chili Peppers : Flea annonce qu'un nouvel album du groupe est en préparation : "Il est magnifique et complètement différent."

Alors que les fans attendaient des nouvelles depuis leurs deux albums sortis en 2022, le bassiste emblématique Flea vient de lâcher une information de taille !

L’actualité des Red Hot Chili Peppers s’accélère. Alors que les fans attendaient des nouvelles depuis leurs deux albums sortis en 2022, le bassiste emblématique Flea vient de lâcher une information de taille : un nouvel album est bel et bien en préparation, et il s’annonce déjà comme une œuvre à part dans la discographie du groupe.

Un retour aux sources chargé d’émotion

Dans le documentaire The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother Hillel, Flea revient sur les débuts du groupe et sur la relation fondatrice avec Hillel Slovak, guitariste originel disparu en 1988. Une figure essentielle, dont l’influence plane encore sur l’ADN musical du groupe.

Le bassiste y évoque également Honora, un projet très personnel, presque introspectif, dans lequel il délaisse la basse pour la trompette. Il y explore un univers de jazz expérimental, inspiré par les écoutes de son enfance à Los Angeles, notamment grâce à son beau-père Walter Urban.

« On compose… et tout est différent »

Mais c’est dans une interview accordée à Zane Lowe que Flea a véritablement enflammé les fans. Le musicien confirme que le groupe est de retour en studio :

« On joue, on compose des morceaux et de la nouvelle musique. C'est génial, et tout est différent. »

Une déclaration qui marque une nouvelle étape pour le groupe, toujours en quête de renouveau après plus de 40 ans de carrière.

Un treizième album déjà bien avancé

Ce futur disque sera le treizième album studio des Red Hot Chili Peppers, avec une sortie envisagée pour fin 2026. Le groupe travaille actuellement dans les mythiques studios Shangri-La, sous la houlette du producteur Rick Rubin, collaborateur historique du groupe.

Et le processus créatif semble particulièrement intense. Flea révèle :

« On a déjà écrit et répété trente chansons. On en a écarté la moitié pour se concentrer sur celles qui dégageaient le plus d'énergie brute. »

Un son plus funky… et plus étrange

Les premières indications sur la direction artistique du projet donnent envie. Selon Flea, cet album sera :

plus funky que Californication

plus bizarre que Stadium Arcadium

Un mélange prometteur, porté notamment par :

les riffs « paranormaux » de John Frusciante

les textes « profondément introspectifs » de Anthony Kiedis

Autrement dit, un disque qui pourrait bien repousser encore les limites du groupe, entre groove organique et expérimentations inattendues.