Dave Mustaine "heureux" de la fin de Megadeth !

Alors que Megadeth entame sa tournée d’adieu, Dave Mustaine se confie sur la fin du groupe et fait le bilan d’une carrière marquée par le succès et les défis personnels.

Dave Mustaine aborde la fin de Megadeth avec un mélange de fierté et de sérénité. Dans une interview accordée à Classic Rock, le frontman revient sur les décennies passées, la diversité des musiciens ayant fait partie du groupe et nous partage son ressenti : "Je repense à tout ce que nous avons fait avec beaucoup de tendresse [...] Je n’ai jamais été aussi heureux. Je n’ai aucun ressentiment, je n’en veux à personne".

Cette décision de mettre un terme au groupe découle principalement de contraintes physiques. Atteint d’arthrite et d’engourdissements dans les mains, Mustaine admet ne plus pouvoir jouer au niveau d’exigence qu’il s’impose : "J’ai toujours dit que je m’arrêterais dès que je ne serais plus capable d’assurer pleinement [...] Dans ma tête, je peux encore jouer, mais mes mains ne suivent plus".

Malgré ces difficultés, il se montre serein et refuse tout regret, considérant que le moment est venu de passer le relais : "Quand la tournée sera terminée, je rentrerai chez moi et je repenserai à tout ce que j’ai accompli [...] J’ai vraiment envie de transmettre ce que j’ai appris à d’autres musiciens."

Entre le point final symbolique de l’album et la tournée d’adieu mondiale encore en cours, le musicien se prépare à tourner la page tout en célébrant un héritage musical immense.