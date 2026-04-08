Jack White dévoile deux nouveaux morceaux !

Jack White signe un retour remarqué en dévoilant deux titres inédits et prépare une tournée européenne très attendue, avec notamment deux concerts à Paris et un à Lyon.

Jack White a relancé l’attente autour de sa musique en dévoilant "G.O.D. And The Broken Ribs" et "Derecho Demonico". Le premier explore l’histoire d’Adam et Ève dans un univers sombre et graphique, alors que pour le second, le musicien reprend un morceau créé pendant la tournée 2025 de "No Name". Accompagné de Patrick Keeler à la batterie, Dominic Davis à la basse et Bobby Emmet au clavier, il propose ces titres en streaming et en vinyles limités via son label Third Man Records.

Le samedi 4 avril, Jack White a marqué les téléspectateurs de Saturday Night Live en rejoignant Jack Black, célébrant son entrée au prestigieux Five-Timers Club. Ensemble, ils ont offert une version explosive du classique "Seven Nation Army", transformant la scène en un véritable feu d’artifice rock. Un duo qui a immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Cet été, le leader de The White Stripes s’élancera pour une tournée européenne, qui débutera le 30 mai en Lettonie et se terminera le 22 juin en Croatie. Les fans français pourront le retrouver à L'Olympia de Paris les 13 et 14 juin, ainsi qu’aux Nuits de Fourvière à Lyon le 18 juin. Trois concerts très attendus, qui s’annoncent déjà comme des moments uniques.