Jack White ajoute trois dates de concerts en France en 2026 !

C’est une annonce qui fait déjà trembler les amplis !

C’est une annonce qui fait déjà trembler les amplis : Jack White sera de retour en France en 2026 avec trois nouvelles dates de concerts très attendues. Entre l’intimité mythique de l’Olympia à Paris et le cadre grandiose des Nuits de Fourvière à Lyon, les fans français vont être servis.

Trois concerts événements en France

Le guitar hero américain ne fait pas les choses à moitié. Il posera ses valises pour :

13 juin 2026 – Olympia, Paris

– Olympia, Paris 14 juin 2026 – Olympia, Paris

– Olympia, Paris 18 juin 2026 – Nuits de Fourvière, Lyon

Deux soirs dans la salle parisienne légendaire, réputée pour son acoustique et sa proximité avec le public, puis une date en plein air dans l’un des festivals les plus prestigieux de l’Hexagone. Autant dire que chaque concert s’annonce comme une expérience unique.

Une tournée sous haute tension

Avec cette tournée, Jack White continue de défendre son projet solo avec une énergie brute qui rappelle ses grandes années. Sur scène, on peut s’attendre à un mélange explosif entre ses morceaux récents et ses classiques, le tout porté par son jeu de guitare toujours aussi incisif.

Les concerts à l’Olympia promettent une ambiance électrique et survoltée, tandis que la date lyonnaise offrira une atmosphère plus cinématographique et immersive, dans le décor antique de Fourvière.

Billetterie : une bataille annoncée

Côté billetterie, la tension est déjà palpable :

Une prévente a lieu le 30 mars 2026 , réservée à certains fans et abonnés

a lieu le , réservée à certains fans et abonnés La mise en vente générale est prévue le 2 avril 2026 à 10h

Avec une telle affiche, les places devraient partir en quelques minutes, surtout pour les deux dates parisiennes. L’Olympia, en particulier, risque d’afficher complet à une vitesse éclair.

Un rendez-vous immanquable pour les fans de rock

Le retour de Jack White en France est clairement l’un des événements rock de 2026. Que ce soit dans l’ambiance moite d’une salle parisienne ou sous les étoiles lyonnaises, ces trois concerts s’annoncent déjà comme des moments forts de l’année.

Une chose est sûre : il faudra être rapide pour espérer en être.