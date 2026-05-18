Hellfest : une toute nouvelle scène acoustique et un hommage géant à Ozzy Osbourne

À un mois de l’ouverture des portes le 18 juin, le Hellfest passe à la vitesse supérieure en annonçant une toute nouvelle scène 100% acoustique et une statue monumentale en hommage à l'icône Ozzy Osbourne.

Si l'on va à Clisson pour prendre une immense baffe de distorsion et de riffs acérés, le Hellfest a décidé de choyer ses festivaliers en leur offrant une nouveauté de taille. Une scène inédite entièrement dédiée aux concerts acoustiques est actuellement en train de sortir de terre juste à l'entrée du site. L'objectif des organisateurs ? Proposer une programmation alternative et intimiste qui prouve que le metal n’a pas toujours besoin de millions de watts pour retourner le public.

Le grand retour des spots cultes

Cette nouvelle scène s'ajoute à un line-up d'espaces déjà mythiques. Plébiscitée l'an passé pour son ambiance survoltée, la "Purple House" fait son grand retour avec ses bornes de retrogaming et ses animations exclusives, le tout porté par une programmation 100% française. Pour les plus impatients, le passage par la Hellgate sera obligatoire : cette scène installée au cœur de Hellcity sera, comme d'habitude, la mise en bouche idéale pour capter l'esprit et la folie pure du festival avant d'accéder aux Mainstages.

Ozzy Osbourne rejoint Lemmy au Panthéon de Clisson

C’est la surprise qui va faire frissonner tous les fans de rock et de metal : le festival s'apprête à dévoiler une statue monumentale de 6 mètres de haut à l'effigie d'Ozzy Osbourne, le Prince des Ténèbres disparu l'été dernier. Cette œuvre gigantesque deviendra la deuxième vigie éternelle du site de Clisson, où elle trônera fièrement aux côtés des 15 mètres de la statue légendaire de Lemmy Kilmister (Motörhead). Deux icônes absolues pour veiller sur les festivaliers.