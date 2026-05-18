Pink Floyd : la Royal Mint a conçu une pièce commémorative dédiée à l’album The Dark Side of the Moon.

Le mythique groupe Pink Floyd continue d’entrer un peu plus dans l’histoire. La Royal Mint, l’hôtel des monnaies d’État britannique, lance une nouvelle pièce commémorative dans sa collection « Legends of Music », dédiée aux artistes les plus influents de la musique britannique.

Le prisme de “The Dark Side of the Moon” au cœur du design

La pièce met à l’honneur l’iconique visuel du prisme réfléchissant la lumière, devenu l’image signature de Pink Floyd et de l’album culte The Dark Side of the Moon. Ce symbole, immédiatement reconnaissable, traverse les générations et reste l’un des plus puissants de l’histoire du rock.

Un hommage officiel à l’héritage du groupe

Le directeur des pièces commémoratives de la Royal Mint souligne l’impact unique du groupe : “Pink Floyd fait partie de ces rares groupes dont la musique et l’imagerie traversent les générations et restent immédiatement reconnaissables.” Il ajoute que leur influence sur la culture, la musique et l’art est “incommensurable”.

Prix, éditions et détails de fabrication

La pièce est vendue au prix de 18,50 £. Une version en or extrêmement limitée (100 exemplaires) est également proposée aux collectionneurs. Le design, signé par l’artiste Henry Gray, reproduit les couleurs du spectre lumineux traversant le prisme.

Une pochette devenue légende

Impossible d’évoquer ce projet sans rappeler la célèbre pochette de The Dark Side of the Moon, conçue par Storm Thorgerson pour Hipgnosis et dessinée par George Hardie. Sorti en 1973, l’album reste une référence absolue du rock mondial.

Pink Floyd aux côtés des plus grandes légendes britanniques

Avec cette pièce, Pink Floyd rejoint d’autres icônes déjà honorées par la Royal Mint, comme Iron Maiden, David Bowie, Freddie Mercury, Paul McCartney, George Michael et Shirley Bassey.