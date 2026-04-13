Pink Floyd : Roger Waters et son fils lancent un casting pour trouver le chanteur de la tournée !

Surprise autour de l’univers de Pink Floyd : Roger Waters cherche une nouvelle voix pour un projet mené avec son fils Harry Waters en vue d’une tournée hommage prévue en 2027.

Roger Waters a annoncé le lancement d’un appel à candidatures afin de trouver un chanteur capable d’interpréter les titres emblématiques de Pink Floyd dans le cadre d’un nouveau projet scénique. Baptisée "LEGACY – A Pink Floyd Show Performed by the Harry Waters Band", cette tournée hommage sera portée par son fils Harry Waters, déjà à l’initiative du concept et chargé de réunir la formation :

"Mon fils Harry Waters a monté un excellent groupe et spectacle pour partir en tournée l'année prochaine afin de rendre hommage à la musique de l'âge d'or de Pink Floyd, et peut-être quelques chansons de ma carrière solo ultérieure."

Le projet repose sur le fait de retrouver une voix capable de restituer l’intensité des morceaux originaux du groupe, Waters insiste notamment sur l’étendue vocale requise, rappelant les contrastes extrêmes de son propre chant à l’époque de Pink Floyd :

"À l'époque, je pouvais chanter tout, depuis l'urgence douce de 'Hello, is there anybody in there?' de 'Comfortably Numb', jusqu'au cri aigu de 'You know how I need you to beat to a pulp on a Saturday night' de 'Don't Leave Me Now'. "

Fait amusant : Roger Waters avait écarté son fils de son propre groupe, il y a quelques années ! Cette collaboration marque donc un rapprochement inattendu au sein de la famille. Les auditions sont ouvertes jusqu’à la fin du mois d’avril, tandis que la tournée elle-même reste encore en phase de préparation, sans dates officielles annoncées à ce stade.