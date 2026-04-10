Pink Floyd annonce la sortie de la compilation « 8-Tracks » (contenant un titre inédit rare).

Les chansons ont été rassemblées en un seul morceau par Steven Wilson, le cerveau derrière Porcupine Tree !

Le légendaire groupe britannique Pink Floyd continue de faire vibrer l’histoire du rock avec une nouvelle annonce qui ne manquera pas de séduire les fans. Le 5 juin prochain sortira « 8-Tracks », une compilation événement réunissant certains des morceaux les plus emblématiques de leur discographie, accompagnée d’un titre rare revisité.

Cette sortie rassemblera des classiques intemporels comme « Another Brick in the Wall Part 2 », « Comfortably Numb », « Money », « Time » et « Wish You Were Here », véritables piliers de l’œuvre du groupe. À ces incontournables s’ajoute « One of These Days », extrait de l’album Meddle (1971), ainsi que le morceau instrumental « Wot’s…Uh the Deal », issu de Obscured by Clouds, bande originale du film La Vallée réalisé par Barbet Schroeder.

Mais la véritable surprise de cette compilation réside dans « Pigs on the Wing (8-Track Version) », une version rare et longtemps restée confidentielle, issue de l’album Animals. Ce morceau, qui ouvrait et clôturait initialement l’album en deux parties distinctes, est ici présenté sous une forme unifiée.

Pour sublimer cette sélection, Steven Wilson, fondateur de Porcupine Tree et figure majeure du rock progressif contemporain, a retravaillé les morceaux afin de les fusionner en une seule expérience sonore fluide. Le projet se veut une plongée dans l’évolution du groupe : « L’histoire de l’évolution de Pink Floyd, de leur période psychédélique avec Syd Barrett au rock expérimental, jusqu’à la consécration de leur place parmi les plus grands groupes de rock de tous les temps », peut-on lire en introduction.

Une version rare qui ravive la légende

La nouvelle version de « Pigs on the Wing » s’annonce déjà comme l’un des moments forts de cette compilation. Roger Waters avait écrit ce titre pour sa femme Carolyne, et le groupe l’a ici réenregistré en réunissant ses deux parties, enrichies d’un solo du guitariste Snowy White.

Ce dernier, de son vrai nom Terrence Charles White, avait déjà accompagné le groupe lors de la tournée « Animals, In the Flesh ». « C’était mon audition avec eux », a-t-il confié. « Je ne connaissais pas grand-chose à Pink Floyd, j’étais un puriste du blues. Si la musique n’avait pas d’influences blues, elle ne m’intéressait pas. »

Lors de l’enregistrement, David Gilmour lui prête sa célèbre Stratocaster. Après une seule écoute du morceau, Snowy White improvise un solo devenu aujourd’hui culte dans cette version alternative.

Une sortie attendue en plusieurs formats

« 8-Tracks » sera disponible dès le 5 juin sous la forme d’un coffret 8 titres, mais également en vinyle, ravivant l’ADN analogique cher aux amateurs de rock classique.

Avec cette compilation, Pink Floyd propose bien plus qu’un simple best-of : une relecture immersive de son héritage musical, enrichie d’une rareté qui ravive la fascination autour de l’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock.