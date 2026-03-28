Pink Floyd, The Division Bell : De la pochette à la « collaboration » avec Stephen Hawking, découvrez la véritable histoire de l'album.

Le 28 mars 1994, Pink Floyd revient sur le devant de la scène avec un album qui va marquer toute une génération : The Division Bell. À cette époque, le groupe est composé de David Gilmour, Nick Mason et Richard Wright. Un trio qui incarne un Pink Floyd des années 1990, bien loin de celui des années 1970, mais toujours instantanément reconnaissable.

Un succès mondial immédiat

Dès sa sortie, The Division Bell s’impose comme un triomphe commercial. Numéro un au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’album reste quatre semaines en tête des ventes américaines et atteint la première place dans plusieurs autres pays. À ce jour, il s’est écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires.

Enregistré entre les studios Astoria — un bateau transformé en studio par David Gilmour sur la Tamise — et les studios Britannia Row, l’album repose sur une approche collaborative. La majorité des paroles est signée par Polly Samson et David Gilmour.

Ce dernier confiait à l’époque :

« Nous sommes allés tous les trois aux studios Britannia Row et avons improvisé pendant environ deux semaines. Jouer ensemble et partir de zéro était intéressant et stimulant (…) le processus d’écriture des chansons a été très bon, collaboratif et sincère. »

Une œuvre introspective et cohérente

Composé de 11 titres, The Division Bell explore les thèmes de la communication et de l’incompréhension humaine. Parmi les morceaux marquants : “A Great Day For Freedom”, “Keep Talking”, “High Hopes” ou encore “Marooned”, unique instrumental du groupe à avoir remporté un Grammy Award.

Pour célébrer les 20 ans de l’album, un clip de “Marooned” est tourné dans la zone abandonnée de Tchernobyl, mêlant images terrestres et captations spatiales fournies par la NASA.

Une « collaboration » inattendue avec Stephen Hawking

L’un des moments les plus fascinants de l’album reste la présence du célèbre astrophysicien Stephen Hawking sur le titre “Keep Talking”. Sa voix, issue d’un synthétiseur vocal développé avec la technologie d’Intel, provient d’un enregistrement télévisé réutilisé par le groupe.

Cette « collaboration » improbable illustre parfaitement l’ADN de Pink Floyd : mêler science, humanité et musique dans une même œuvre. Hawking réapparaîtra d’ailleurs en 2014 sur “Talkin’ Hawkin’”, extrait de The Endless River.

Une pochette entrée dans la légende

Impossible d’évoquer The Division Bell sans parler de sa pochette iconique. Imaginée par Storm Thorgerson, collaborateur historique du groupe, elle représente deux visages métalliques se faisant face, formant un troisième visage en perspective.

Inspiré par l’ouvrage de Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings, Thorgerson fait ériger ces structures monumentales dans un champ près de la cathédrale d’Ely. Aujourd’hui, ces sculptures sont conservées au Rock and Roll Hall of Fame.

L’origine du titre

Avant de devenir The Division Bell, l’album aurait pu s’appeler “Pow Wow” ou “Down to Earth”. Mais c’est finalement l’écrivain Douglas Adams qui propose le titre définitif, inspiré d’un vers écrit par Polly Samson dans “High Hopes”. Il fait référence à la cloche du Parlement britannique utilisée pour rappeler les députés à la Chambre des communes.

Un dernier chapitre en studio

Produit par Bob Ezrin aux côtés de David Gilmour, avec des arrangements orchestraux signés Michael Kamen, The Division Bell est le dernier véritable album studio de Pink Floyd enregistré avec ce line-up.

Clôturé par “High Hopes”, que David Gilmour considère comme « probablement la meilleure chanson que Pink Floyd ait jamais écrite », l’album sonne comme une conclusion élégante, mélancolique et profondément humaine.

Plus qu’un simple disque, The Division Bell est une réflexion sur la communication, les relations et le temps qui passe. Une œuvre testamentaire qui prouve que même après des décennies, Pink Floyd était encore capable de toucher à l’universel.