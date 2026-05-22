Led Zeppelin : Le jour où le groupe s'est reformé en secret pour le mariage de Jason Bonham

En 1990, les membres de Led Zeppelin se sont retrouvés discrètement pour un concert privé lors du mariage de Jason Bonham. Une performance rare immortalisée par un photographe infiltré, qui a ensuite reçu de sérieuses menaces.

Une réunion surprise loin des projecteurs

Après la disparition du batteur John Bonham en 1980, les apparitions de Led Zeppelin sont devenues extrêmement rares. Pourtant, en avril 1990, Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones se sont reformés le temps d’un événement très privé : le mariage de Jason Bonham, fils du mythique batteur du groupe.

La cérémonie s’est déroulée dans le Worcestershire, en Angleterre, avant une réception organisée dans un hôtel de Bewdley. Peu de personnes étaient au courant qu’une prestation du groupe était prévue ce soir-là.

Un photographe infiltré au cœur de la soirée

Parmi les invités se trouvait un photographe nommé Justin Thomas, venu discrètement dans l’espoir d’assister à une réunion historique du groupe. Après plusieurs heures passées sur place, il a finalement réussi à entrer dans la réception.

Quelques minutes plus tard, l’annonce tombe :

« Mesdames et messieurs… Led Zeppelin ! »

Les musiciens montent alors sur scène pour interpréter plusieurs morceaux dans une ambiance totalement improvisée. Le photographe parvient à capturer plusieurs clichés rares de cette performance privée.

Des menaces après la publication des photos

Les photos prises durant cette soirée vont rapidement circuler dans la presse rock. Mais cette médiatisation n’aurait pas plu à l’entourage du groupe.

Selon Justin Thomas, un manager lié à la tournée de Led Zeppelin l’aurait contacté quelques jours plus tard avec une menace particulièrement violente :

« Il a menacé de me casser les jambes s’il voyait d’autres photos du mariage. »

Malgré cet épisode tendu, ces clichés restent aujourd’hui parmi les rares témoignages de cette réunion secrète de Led Zeppelin dans les années 90.

Une performance devenue mythique

Ce concert privé est devenu au fil du temps une véritable légende pour les fans du groupe. Ce soir-là, Led Zeppelin aurait interprété plusieurs classiques ainsi que quelques reprises dans une atmosphère intime et totalement inattendue.

Le groupe ne remontera ensuite sur scène que très rarement, notamment lors du concert hommage à Ahmet Ertegun à Londres en 2007, considéré comme l’une des dernières grandes performances de leur histoire.