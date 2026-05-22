Le chanteur d'Iron Maiden : « La deuxième partie est encore plus étrange que la première. »

Le chanteur d’Iron Maiden, Bruce Dickinson, continue d’étendre l’univers mystérieux de son projet solo avec l’annonce de « The Mandrake Project : Year Two », le deuxième chapitre de sa série de romans graphiques publiée par Z2 Comics. Une œuvre ambitieuse et dystopique qui vient enrichir l’univers de son album solo sorti en 2024.

Écrite par Bruce Dickinson en collaboration avec Tony Lee et illustrée par Staz Johnson, cette série en douze chapitres plonge les lecteurs dans un récit sombre et surréaliste. Le chanteur décrit lui-même l’expérience comme : « une plongée en profondeur dans un monde fou, mystique et surréaliste. »

Le frontman d’Iron Maiden précise également que cette saga traite de « pouvoir, abus et lutte pour l’affirmation de son identité », des thématiques déjà très présentes dans son œuvre musicale récente.

Un univers né après « The Book of Souls »

L’idée de « The Mandrake Project » remonte à plusieurs années. Après avoir terminé l’enregistrement de « The Book of Souls », l’album culte d’Iron Maiden, Bruce Dickinson a commencé à développer un nouveau concept sous le titre « If Eternity Should Fail ».

Pendant près de sept ans, le chanteur a façonné cet univers complexe mêlant science-fiction, ésotérisme et réflexions philosophiques. Rapidement, le projet a dépassé le simple cadre musical pour devenir une expérience artistique complète, accompagnée d’un important travail visuel et narratif.

« La deuxième partie est encore plus étrange que la première »

Avec ses 184 pages, « The Mandrake Project : Year Two » promet d’aller encore plus loin dans l’étrangeté. Bruce Dickinson affirme d’ailleurs que cette nouvelle partie est « encore plus étrange que la première ».

Le livre contiendra également plusieurs textes inédits du chanteur sur son expérience de la tournée solo de The Mandrake Project durant l’été 2024. Mais ce n’est pas tout : l’ouvrage inclura aussi un essai atypique consacré à Wilhelm Reich, célèbre psychiatre austro-américain arrêté par le FBI en 1954, figure aussi controversée que fascinante.

Au cœur de cette nouvelle intrigue, le personnage de Necropolis poursuit son voyage dans un univers parallèle après une expérience proche de la mort. Selon la présentation officielle, il y découvre des vérités troublantes sur sa propre existence et sur « la grande machine cosmique, contrôlée par des forces surnaturelles ».

Tony Lee a d’ailleurs averti les lecteurs avec enthousiasme : « Vous pensiez que le premier volet de The Mandrake Project allait semer la panique ? Vous n'avez encore rien vu. »

Entre science-fiction, occultisme, rock et réflexions métaphysiques, Bruce Dickinson semble bien décidé à transformer The Mandrake Project en une œuvre culte bien au-delà du simple album de heavy metal.