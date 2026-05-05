"C’est brut, avec ses défauts" : Bruce Dickinson franc sur le documentaire "Iron Maiden : Burning Ambition"

Le chanteur d’Iron Maiden prépare les fans à un documentaire voulu de "l'extérieur", assumant qu’il ne pourra pas tout raconter de l’histoire du groupe.

À l’approche de la sortie du documentaire "Iron Maiden: Burning Ambition", Bruce Dickinson a tenu à clarifier la démarche du groupe. Dans une interview, le chanteur explique qu’Iron Maiden a volontairement choisi de rester en retrait sur le plan éditorial, laissant des réalisateurs extérieurs raconter son histoire :

"Dès qu’on a su qu’un documentaire allait être fait, on a voulu rester en retrait sur le plan éditorial. Il faut laisser quelqu’un d’autre raconter l’histoire [...] Certains fans diront qu’il manque des choses, mais pour ceux qui ne connaissent pas Iron Maiden, c’est une excellente porte d’entrée. C’est brut, avec ses défauts, et c’est très bien comme ça. Je ne changerais rien."

Le projet, réalisé par Malcolm Venville et produit par Dominic Freeman, s’appuie sur des archives rares et des témoignages de figures telles que Lars Ulrich ou Chuck D, offrant un regard large sur la carrière du groupe.

Actuellement en pleine tournée mondiale pour ses 50 ans, le groupe continue d’occuper une place centrale dans l’histoire du genre. Une chose est sûre : qu’il s’agisse de fans de longue date ou de nouveaux venus, "Burning Ambition" s’annonce comme une porte d’entrée privilégiée dans l’univers d’Iron Maiden et dans l’histoire de l’un des groupes majeurs du heavy metal britannique.