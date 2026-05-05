Placebo métamorphose le classique "Lady Of The Flowers" pour son nouvel album

Brian Molko et Stefan Olsdal dynamitent les codes de 1996 en offrant à Lady Of The Flowers une nouvelle dimension sonore, prélude explosif à l'album RE : CREATED attendu pour juin prochain.

C'est le son qui affole les compteurs aujourd'hui : Lady Of The Flowers s'offre une cure de jouvence radicale. Pour ce titre iconique, Placebo a opéré une fusion entre passé et futur. En repartant des bandes originales pour y greffer de nouveaux arrangements instrumentaux, le groupe propulse la chanson vers des "territoires inexplorés". Le résultat ? Un morceau qui gagne en épaisseur et en intensité, bien plus "heavy" que la version que l'on connaissait.

Dans cette version modernisée, la voix de Brian Molko prend une ampleur inédite, se plaçant au cœur d'un mixage beaucoup plus dense. Ce projet, que le groupe qualifie de "director’s cut", permet enfin de corriger les frustrations du passé. "Quand nous avons fait le premier album, nous n'avions pas encore l'expérience ni les connaissances studio nécessaires pour traduire pleinement ce que nous avions en tête", avoue le duo. Avec Lady Of The Flowers version 2026, l'objectif est clair : "terminer cet album et le propulser dans le 21e siècle sur le plan sonore".

Du studio à la scène d'Anvers

Cette relecture de Lady Of The Flowers n'est qu'un avant-goût des douze titres revisités qui composeront RE : CREATED. Et parce que la musique de Placebo prend toute son ampleur dans la sueur et la lumière des projecteurs, le groupe viendra défendre ces nouvelles versions à Anvers le 1er novembre. L'occasion rêvée de redécouvrir des pépites restées dans l'ombre depuis plus de vingt ans.