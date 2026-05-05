Santana : Alex Ligertwood, voix légendaire du groupe, est décédé à 79 ans

Le chanteur écossais, figure majeure du groupe Santana pendant plus d’une décennie, s’est éteint paisiblement, laissant derrière lui une carrière riche de plus de soixante ans.

Le musicien écossais Alex Ligertwood, connu pour avoir été l’une des grandes voix du groupe Santana, est décédé à l’âge de 79 ans. Son épouse, Shawn Brogan, a annoncé la nouvelle dans un émouvant message, précisant qu’il s’était éteint "paisiblement dans son sommeil", deux semaines seulement après son dernier concert :

"C'est avec une immense tristesse et le cœur brisé que j'annonce le décès de mon cher et doux Alex Ligertwood, mon mari depuis 25 ans, que je connaissais depuis 36 ans"

Né à Glasgow, Alex Ligertwood laisse derrière lui une carrière longue de plus de six décennies. Chanteur, mais aussi guitariste et batteur, il s’était forgé une solide réputation grâce à sa voix marquée par la soul. Il avait continué à se produire ces dernières années, publiant notamment l’album "Outside The Box" en 2019.

C’est toutefois au sein de Santana, fondé par Carlos Santana, qu’il a marqué durablement l’histoire du rock, en étant chanteur principal entre 1979 et 1994. Sa voix figure sur plusieurs albums majeurs comme "Marathon" ou "Zebop!". De nombreux hommages ont afflué, notamment celui de Brian Auger, tandis que le groupe Santana a salué "l’un des meilleurs chanteurs de la planète", rendant hommage à une collaboration qui a marqué toute une époque.