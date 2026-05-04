Guns N’ Roses : Une guitare emblématique de Slash vendue à un prix record

Une Gibson Les Paul utilisée par Slash lors du retour de Guns N’ Roses vient de devenir sa guitare la plus chère jamais vendue aux enchères.

Une Gibson Les Paul ’59 Custom Shop ayant appartenu à Slash a atteint un montant record lors d’une vente organisée par Propstore le 30 avril. L’instrument, utilisé entre 2016 et 2019 durant le "Not In This Lifetime... Tour" de Guns N' Roses, a été adjugé à 307 692 dollars (soit environ 262 000 euros). Il s’agit désormais de la guitare la plus chère jamais vendue ayant appartenu au guitariste.

Cette guitare a accompagné l’intégralité des 175 concerts de la tournée de reformation, marquant le retour très attendu de Slash, Axl Rose et Duff McKagan sur scène. Avec plus de 584 millions de dollars de recettes, cette tournée figure parmi les plus importantes de l’histoire du rock, relançant durablement la machine Guns N’ Roses après des années de tensions et d’incertitudes.

Le groupe reste aujourd’hui actif sur scène avec une tournée mondiale en cours, alternant classiques incontournables, morceaux plus rares et reprises inattendues comme celles des Sex Pistols. En parallèle, Guns N’ Roses travaille sur de nouvelles compositions en vue d’un futur album studio. Axl Rose et ses partenaires donneront notamment rendez-vous aux fans français lors de deux concerts à Paris, à l’Accor Arena, les 1er et 3 juillet prochains.