Foreign Tongues : les Rolling Stones révèlent le visuel de leur nouvel album

Le suspense est terminé : les Rolling Stones ont profité du week-end pour briser Internet en dévoilant enfin la pochette de leur futur album "Foreign Tongues".

C'est le rendez-vous que les fans ne voulaient pas manquer. Samedi, Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood ont officiellement partagé l'esthétique de leur prochain projet. Cette révélation de la pochette de Foreign Tongues vient confirmer les rumeurs qui agitaient la toile après des semaines de teasing cryptique sur des panneaux d'affichage. Pour accompagner ce visuel, le groupe a même glissé un court extrait sonore, histoire de prouver que le son sera aussi léché que l’image.

Andrew Watt aux manettes du projet

Pour donner vie à ce nouvel opus prévu pour le 10 juillet, les Rolling Stones ont de nouveau fait appel au producteur prodige Andrew Watt. Déjà derrière le succès de Hackney Diamonds en 2023, Watt (introduit auprès du groupe par Paul McCartney lui-même) continue de sculpter l'identité sonore des légendes britanniques. Si la pochette claque, le contenu promet d'être tout aussi percutant.

Pas de scène européenne pour 2026

Si la nouvelle pochette donne envie de prendre son pass pour le premier rang, il faudra être patient pour le live. Malgré ce nouveau matériel, les Stones ont confirmé l'annulation de leur tournée des stades en Europe et au Royaume-Uni pour 2026. Keith Richards ne se sentant pas prêt à s'y "engager", le groupe préfère se concentrer sur la sortie studio. On se souvient encore de leur dernier passage monstrueux à Hyde Park en 2022, mais pour l'instant, c'est dans nos casques que ça va se passer.

Préparez vos platines : la pochette est là, le son arrive le 10 juillet, et ça s'annonce déjà culte !