Rolling Stones : Quand Mick Jagger se blesse après qu'un fan lui balance une chaise sur scène

Et cocorico ! Cet événement se passe en France !

Mars 1966. La France découvre en direct la folie brute des Rolling Stones, encore jeunes, provocateurs, et déjà incontrôlables. Ce qui devait être une simple tournée hexagonale va rapidement virer à l’émeute… jusqu’à un incident aussi violent qu’improbable.

Une tension électrique autour des Rolling Stones

À cette époque, chaque concert des Rolling Stones est une véritable déflagration. Les fans hurlent, les barrières cèdent, et les services de sécurité sont dépassés. Le groupe incarne une jeunesse rebelle, loin de l’image policée des artistes de l’époque.

À Marseille, salle Vallier, l’ambiance est particulièrement explosive. Dès les premières notes, la tension monte. Cris, mouvements de foule, projectiles… Le chaos n’est jamais loin.

Le moment où tout bascule

En plein concert, alors que Mick Jagger électrise la scène avec son énergie habituelle, un spectateur franchit un cap.

Une chaise est arrachée… puis lancée en direction du chanteur.

L’impact est brutal.

Touché au visage, Mick Jagger vacille. Le choc est suffisamment violent pour interrompre immédiatement le concert. L’instant est surréaliste : en quelques secondes, l’excitation collective bascule dans une confusion totale.

Une blessure en plein âge d’or

Le chanteur des Rolling Stones s’en sort avec une blessure marquée — un visage tuméfié, qui témoigne de la violence de la scène. L’image du leader charismatique, frappé en pleine performance, reste gravée dans les mémoires.

Mais fidèle à sa réputation, Mick Jagger ne laisse pas cet incident définir la tournée. Dès le lendemain, il remonte sur scène, cachant les stigmates derrière des lunettes, comme un symbole de résilience rock’n’roll.

Quand le rock flirtait avec le chaos

Cet épisode illustre parfaitement ce qu’étaient les concerts des Rolling Stones dans les années 60 : imprévisibles, dangereux, et totalement hors de contrôle.

À une époque où le rock était encore perçu comme une menace sociale, chaque performance pouvait dégénérer. Et Marseille 1966 en est l’un des exemples les plus marquants.

Aujourd’hui, difficile d’imaginer un tel niveau de tension lors d’un concert. Mais à l’époque, voir les Rolling Stones, c’était accepter une part de risque — pour le public comme pour les artistes.

Et parfois, comme ce soir-là, une simple chaise suffisait à transformer un concert en moment de légende.