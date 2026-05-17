The Rolling Stones : Quand Mick Jagger se blesse après être passé à travers la fenêtre d'un restaurant

Dans la mythologie du rock, certaines anecdotes semblent presque trop incroyables pour être vraies.

Dans la mythologie du rock, certaines anecdotes semblent presque trop incroyables pour être vraies. Pourtant, l’un des épisodes les plus marquants de la vie de Mick Jagger s’est bien déroulé en mai 1975, à Montauk, aux États-Unis, et il illustre parfaitement l’aura chaotique qui entoure le leader des The Rolling Stones.

Un incident aussi brutal qu’imprévisible

Ce jour-là, Mick Jagger se retrouve victime d’un accident spectaculaire dans un restaurant de la côte est américaine. Selon les récits les plus fiables, le chanteur traverse une vitre en verre et se retrouve sérieusement blessé à la main et au bras.

L’impact est suffisamment violent pour nécessiter environ 20 points de suture, une blessure impressionnante qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves.

Une période intense pour les Stones

À cette époque, les The Rolling Stones sont déjà une machine de guerre du rock mondial. Entre tournées, enregistrements et vie personnelle mouvementée, Mick Jagger évolue dans un rythme effréné où les incidents ne sont pas rares.

Cet accident survient donc dans un contexte de forte activité, ce qui n’empêche pas le chanteur de reprendre rapidement le cours de sa carrière.

Une blessure devenue anecdote de légende

Malgré la gravité de la coupure, Mick Jagger récupère vite et continue à assurer ses engagements avec les Rolling Stones. L’épisode devient progressivement une anecdote de plus dans la légende du rock, illustrant à la fois la fragilité physique et la résistance quasi mythique du chanteur.

Ce genre d’histoire contribue à forger l’image d’un artiste insaisissable, capable de traverser les excès, les accidents et les décennies sans jamais quitter la scène.

Un symbole du rock’n’roll des années 70

Au-delà du simple fait divers, cet accident raconte aussi une époque : celle d’un rock flamboyant, imprévisible, où les stars vivaient au rythme d’une intensité permanente.

Et dans cette histoire, Mick Jagger reste fidèle à lui-même : toujours debout, même après avoir littéralement traversé une vitre.