Oasis : Noel Gallagher de retour en studio, « je teste de nouvelles idées »

Noel Gallagher est de retour en studio. Le musicien a récemment confié qu’il travaillait sur de nouveaux morceaux, sans toutefois préciser à quel projet ils étaient destinés.

Noel Gallagher a récemment confié qu’il était de retour en studio, expliquant qu’il « expérimente de nouvelles idées ». Le musicien de Manchester n’a toutefois pas précisé à quel projet ces sessions étaient destinées, tandis que son frère Liam a, de son côté, tempéré les attentes des fans d’Oasis.

Invité sur talkSPORT, il a expliqué simplement être en train d’écrire : « Je teste de nouvelles idées… j’écris des chansons, c’est ce que je fais. » Reste à savoir si ces titres verront le jour sous le nom d’Oasis ou pour un projet solo avec les High Flying Birds.

Alors que l’avenir d’Oasis reste flou, Liam Gallagher a récemment refroidi les espoirs d’un retour musical du groupe. Répondant à un fan sur X qui suggérait que le groupe pourrait repartir en tournée sans sortir de nouvel album, il a déclaré que les attentes seraient « impossibles à satisfaire ». Il a également évoqué, avec humour, la pression de devoir égaler leur catalogue culte, jugeant qu’elle serait « trop forte », allant jusqu’à plaisanter sur le fait que le groupe finirait par se séparer à nouveau s’il tentait de revenir avec un nouvel album.

Liam a également tourné en dérision les rumeurs autour d’un potentiel thème pour le prochain James Bond. Avec son humour habituel, il a affirmé que le morceau était « déjà prêt », mais qu’il sortirait seulement après « le solo de triangle de Yungblud ».

Dans la foulée, les deux frères ont continué à plaisanter sur leurs sessions studio, Liam affirmant que Noel passait son temps à apprendre le triangle à Yungblud. Ce dernier a d’ailleurs réagi en expliquant qu’il rêverait de collaborer avec les Gallagher et de signer un générique de James Bond, un objectif ultime pour un artiste britannique.

Malgré les rumeurs, Noel Gallagher a déjà précisé qu’il n’avait reçu aucune proposition officielle pour la bande originale du prochain film. Il a toutefois reconnu qu’il accepterait sans hésiter si l’occasion se présentait.