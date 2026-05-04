Bruce Dickinson : 16 titres en 21 jours pour son futur album au Studio 606

Le frontman d'Iron Maiden revient aux sources du rock avec un huitième album solo enregistré de façon brute, loin des retouches numériques et de l'intelligence artificielle.

Oubliez les machines et les logiciels de correction, Bruce Dickinson fait de la résistance. Entre janvier et février, le chanteur légendaire s'est enfermé au Studio 606 de Dave Grohl pour une session marathon. Le résultat ? 16 morceaux mis en boîte en seulement 21 jours. Pour Bruce, le message est clair : “On a enregistré entièrement en live. C’est l’exact opposé de la génération IA”, a-t-il confié à Rolling Stone. Une approche organique pour un disque attendu en 2027 qui succédera au très réussi The Mandrake Project.

Un casting de haute volée et une santé de fer

Pour capturer cette énergie, Dickinson s'est entouré de sa garde rapprochée : Mistheria, Dave Moreno et Tanya O’Callaghan, avec même un passage remarqué d'Andreas Kisser (Sepultura) aux percussions. Malgré les années et quelques "réparations" physiques, le chanteur ne lâche rien. “J’ai deux hanches en métal, un tendon d’Achille rafistolé… mais je continue à courir partout, et la voix est en pleine forme”, s'amuse-t-il. Ce nouveau projet promet de naviguer entre du pur heavy bien gras et des moments beaucoup plus chargés en émotion.

Double dose de live en vue

L'agenda s'annonce déjà bouillant pour l'icône du métal. Alors qu'Iron Maiden continue de retourner les stades du monde entier, Bruce Dickinson prépare déjà la suite en solo. Après sa tournée de 2025, il prévoit de reprendre la route en 2027 pour défendre ce nouvel opus né dans la sueur et l'urgence. Entre ses aventures avec la Vierge de Fer et ses escapades personnelles, le "Air Raid Siren" n'est pas près de se poser.