Baltimore sous le choc : Le jour où Kiss a reçu les clés de la ville !

Le 4 mai 1992, la ville de Baltimore a officiellement succombé à la Kiss Army. Entre remise des clés de la cité et proclamation du "Kiss Day" pour les fans, retour sur un moment de pure folie où le rock a pris le pouvoir sur la politique.

Le 4 mai 1992 : Le sacre officiel des géants du Rock

C'est un moment gravé dans le grand livre du hard rock : le 4 mai 1992, alors que le groupe est en pleine promotion de l'album culte "Revenge", les membres de Kiss ont été reçus avec les honneurs par les autorités locales. Le maire de l'époque, Kurt Schmoke, a officiellement remis les clés de la ville de Baltimore à Gene Simmons, Paul Stanley, Bruce Kulick et Eric Singer. À cette période, le groupe se produisait sans ses maquillages emblématiques, mais leur aura restait plus puissante que jamais. Ce geste symbolique n'était pas seulement une marque de courtoisie, mais une reconnaissance de l'impact culturel massif de la formation sur la jeunesse américaine et l'économie locale du divertissement.

Le "Kiss Day" : Une fête inscrite au calendrier municipal

Au-delà des clés de la ville, Baltimore a frappé encore plus fort en déclarant officiellement le 3 mai comme étant le "Kiss Day". Cette proclamation municipale visait à honorer la fidélité sans faille du groupe envers ses fans de la région. Contrairement à d'autres distinctions souvent éphémères, le "Kiss Day" est devenu une référence pour la Kiss Army locale. Depuis cette date, chaque début de mois de mai est l'occasion pour les stations de radio et les fans du Maryland de ressortir les classiques comme "Detroit Rock City" ou "I Was Made For Lovin' You". Cette journée spéciale rappelle que le rock n'est pas qu'une musique, mais une institution capable de mobiliser une ville entière derrière ses idoles.

Un héritage intact pour la Kiss Army

L'histoire du "Kiss Day" a continué de vibrer au fil des décennies. Si Baltimore a été pionnière, ce lien indéfectible a permis au groupe de maintenir une présence constante dans le cœur des fans du Maryland lors de leurs tournées mondiales successives. Plus récemment, lors de leur tournée d'adieu monumentale intitulée "End of the Road", qui s'est achevée en apothéose au Madison Square Garden en décembre 2023, l'ombre de Baltimore et de ses honneurs de 1992 planait encore. Bien que le groupe ait désormais pris sa retraite scénique sous sa forme humaine pour laisser place à des avatars numériques, la ville continue de célébrer cet héritage rock chaque année, prouvant que la flamme de Gene Simmons et consorts ne s'éteindra jamais vraiment.

Même si les plateformes numériques prennent le relais, ce jour restera à jamais le jour où le rock'n'roll a officiellement conquis le cœur de Baltimore.

Aaron MAI