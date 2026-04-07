"Vous êtes jaloux" : Gene Simmons (Kiss) répond aux critiques sur sa fortune !

Le bassiste de Kiss assume son succès financier et réplique vivement aux internautes qui le critiquent.

Gene Simmons a récemment eu un échange plutôt virulent avec des internautes sur X à propos de sa fortune. Accusé d’être obsédé par l’argent, le bassiste de Kiss a rétorqué que chercher à s’enrichir est un comportement normal, avant de citer des grands entrepreneurs :

"Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk se lèvent tous les jours pour gagner davantage, peu importe ce qu’ils ont déjà. Sortez de cette logique et cherchez à réussir, chaque jour."

Pour lui, la quête de richesse profite à la société :

"En gagnant plus, vous créez des emplois. En dépensant plus, vous permettez à d’autres de faire vivre leur famille. Sans revenus, vous ne pouvez même pas faire de dons [...] Vous êtes simplement jaloux et animé par un esprit de perdant. Vous ne comprenez pas que les individus les plus riches et puissants continuent de travailler pour gagner davantage, afin de donner plus et créer encore plus."

Face à un autre utilisateur qui l'a accusé de "vendre son âme", Simmons a durci le ton :

"J’ai payé plus de 100 millions de dollars d’impôts. J’ai créé des milliers d’emplois, permettant à autant de personnes de faire vivre leur famille. J’ai versé des millions à des associations et je soutiens 1400 enfants en Afrique. Et vous, qu’avez-vous accompli dans votre vie ?"

Depuis la fin de leurs concerts en 2023, Gene Simmons reste très présent dans le débat public, défendant une vision assumée de la réussite individuelle.