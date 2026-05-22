Lexi Jones, la fille de David Bowie : « Je ne veux pas être définie par l'héritage de mon père. »

Être l’enfant d’une légende du rock peut parfois devenir un poids difficile à assumer. C’est ce que confie aujourd’hui Lexi Jones, fille de David Bowie et du mannequin Iman. La jeune femme explique ressentir un malaise lorsque son identité est réduite à celle de “fille de”.

Elle raconte notamment : « C’est vraiment étrange quand les gens essaient de me consoler en me disant : “N’oublie pas qui tu es, tu es la fille de David Bowie.” » Une phrase qu’elle entend souvent, mais qu’elle juge réductrice malgré les bonnes intentions.

Une identité qui lui appartient

Pour Lexi Jones, le problème n’est pas l’affection ou la bienveillance derrière ces remarques, mais leur impact sur sa construction personnelle.

« Je préfère qu’on me rappelle qui je suis plutôt que qui je suis. Mon identité ne dépend pas de lui. Cette phrase, même prononcée avec les meilleures intentions, peut donner l’impression de me rabaisser. »

La jeune femme insiste sur son besoin d’être reconnue pour ce qu’elle est, et non pour son ascendance, même si celle-ci est liée à une icône mondiale du rock.

Une adolescence marquée par des épreuves

Ces derniers mois, Lexi Jones s’est également confiée sur des périodes particulièrement sombres de sa vie. Elle a évoqué sa dépression, des troubles alimentaires ainsi qu’une période de toxicomanie.

À seulement 14 ans, elle a été placée dans un centre de traitement dans l’Utah, alors que David Bowie luttait lui-même contre le cancer. Une situation qui l’a éloignée de son père à un moment critique de sa vie.

Elle a toutefois pu lui parler au téléphone peu avant son décès en 2016.

Entre douleur personnelle et compréhension familiale

Malgré ces épreuves, Lexi Jones refuse d’accuser ses parents. Elle rappelle qu’ils ont agi dans un contexte difficile, avec l’intention de l’aider à surmonter ses problèmes.

Cette prise de recul montre une volonté de compréhension plutôt que de reproche, malgré les blessures du passé.

Construire sa propre voie artistique

Aujourd’hui, Lexi Jones cherche avant tout à se forger une identité artistique indépendante. Elle souhaite être jugée sur son propre travail et non sur son nom de famille.

Un positionnement clair qui traduit son désir de sortir de l’ombre immense laissée par David Bowie, et de s’imposer comme une artiste à part entière.