À 99 ans, elle entre dans le Guinness des records après un crowd surfing de folie

À l’âge de 99 ans, Pauline Kana, alias "Gangster Granny", vient de marquer l'histoire du rock en devenant la personne la plus âgée au monde à réaliser un crowd surfing en plein concert.

Qui a dit que les festivals étaient réservés aux jeunes ? Certainement pas Pauline Kana. Le 2 mai dernier, cette super-mamie a prouvé au monde entier que l'âge n'est qu'un chiffre et qu'il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves les plus fous. C’est durant le festival Rock the Country à Austin, au Texas, que l'incroyable record a été pulvérisé devant une foule en délire.

Portée par 200 000 festivaliers en furie

Invité sur scène par l'artiste country-rock Brantley Gilbert, le phénomène de 99 ans a été présenté à une foule immense de 200 000 spectateurs. "Cette grand-mère est sur le point de devenir la femme la plus âgée à faire du crowd surfing !", a hurlé le chanteur au micro.

Sous les acclamations de milliers de personnes scandant "Granny! Granny! Granny!", Pauline a été soulevée en toute sécurité sur une plateforme plate avant de naviguer au-dessus des mains du public. Une fois son exploit terminé et son certificat officiel du Guinness des Records bien en main, la reine du jour a exclamé tout sourire : "Je l’ai fait ! Je suis la plus grande de tous les temps !"

Une véritable star des réseaux

Si son visage vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Pauline est déjà une immense star sur les réseaux sociaux. Avec l'aide de son petit-fils Ross Smith, elle cumule plus de 25 millions d'abonnés sur TikTok et 4 millions sur Instagram grâce à des vidéos hilarantes et décalées qui brisent absolument tous les stéréotypes sur le grand âge.