Richie Sambora chante « Livin' on a Prayer » au mariage de sa fille (Jon Bon Jovi n'est pas invité) !

Ava Sambora s'est mariée, mais le chanteur du groupe du New Jersey n'était pas parmi les invités.

Le mariage d’Ava Sambora, fille de l’ancien guitariste de Richie Sambora, aurait pu être un moment strictement familial et intime. Mais une vidéo partagée sur Instagram a rapidement embrasé les fans de rock, notamment à cause d’un détail qui n’est pas passé inaperçu : la présence… de grands absents.

Lors de la réception, Richie Sambora a offert à sa fille un moment très spécial en interprétant plusieurs classiques issus de son répertoire avec Bon Jovi, dont l’incontournable « Livin’ on a Prayer », co-écrit avec Desmond Child. Un choix symbolique et chargé d’émotion, repris à la demande de la mariée elle-même.

Une performance chargée d’émotion… et de questions

Si la prestation a touché de nombreux invités, elle a aussi suscité de vives réactions en ligne. Plusieurs fans ont immédiatement remarqué l’absence des anciens membres du groupe, et surtout celle du chanteur emblématique Jon Bon Jovi.

Sous les publications relayant la scène, les commentaires se sont multipliés :

« C’est vraiment significatif qu’aucun des membres du groupe ne soit présent. C’est vraiment triste. Félicitations aux jeunes mariés », a écrit un internaute, tandis qu’un autre s’interrogeait directement : « Pourquoi Jon n’a-t-il pas été invité ? »

Des tensions toujours en arrière-plan

Cette absence ravive surtout le souvenir d’une séparation devenue historique dans le rock : celle de Richie Sambora avec Bon Jovi en 2013, en pleine tournée Because We Can. Depuis, les relations entre le guitariste et ses anciens camarades ont connu des hauts et des bas, sans véritable retour durable sur scène.

Pourtant, malgré cette distance, Richie Sambora continue d’assumer pleinement son héritage musical. Il n’a jamais caché son attachement aux chansons qu’il a coécrites avec le groupe, en particulier « Livin’ on a Prayer », devenue un hymne générationnel.

Un moment intime avant tout

Au-delà des spéculations des fans, ce mariage reste avant tout une célébration familiale. La prestation de Richie Sambora apparaît comme un geste profondément personnel, un hommage musical adressé à sa fille Ava pour marquer un jour unique.

Dans une autre publication, le musicien a d’ailleurs accompagné ses images d’un message simple et émouvant : « Je serai toujours à tes côtés, Ava. »

Un moment suspendu, entre rock, émotions et histoire familiale, qui rappelle que certaines chansons dépassent largement la scène pour s’ancrer dans la vie de ceux qui les ont créées.