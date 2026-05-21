Le jour où Joe Strummer de The Clash a fracassé sa guitare sur un fan à Hambourg

Quand le live vire au crash : retour sur l’arrestation survoltée du 21 mai 1980 où Joe Strummer, leader iconique de The Clash, a été embarqué par la police après avoir fracassé sa légendaire Fender Telecaster sur un fan en plein concert à Hambourg.

En ce jour de mai 1980, en pleine tournée européenne pour défendre le chef-d’œuvre London Calling, The Clash débarque à la Markthalle de Hambourg. Au Royaume-Uni, le groupe est alors la voix d'une jeunesse désabusée en guerre idéologique contre Margaret Thatcher. Mais en coulisses, la machine sature. Les musiciens sont en conflit ouvert avec leur label CBS Records, qui refuse leur projet fou de sortir un single par mois. La frustration est totale. Pour couronner le tout, une partie du public allemand les accuse d'être devenus trop mainstream. Ce soir-là, l'ambiance est lourde et la tension va exploser.

Le coup de sang et le KO de la Telecaster

Dans la fosse, des spectateurs décident de pourrir le set en provoquant le groupe et en hurlant au scandale du "mainstream". Face à la scène, le concert vire au chaos alors que des fans s'en prennent au matériel. Joe Strummer racontera plus tard au magazine NME :

« C’était du jamais vu. Ils étaient tous massés devant et tiraient sur les câbles des micros, c'était un vrai souque à la corde. Et puis c'est devenu vraiment violent. »

Face à la provocation d'un spectateur agressif qui utilise la foule comme un punching-ball, le frontman perd totalement son sang-froid. Il brandit sa Fender Telecaster et l'abat directement sur la tête du perturbateur. Du sang gicle, la foule hurle, et le concert se termine dans un climat de pure émeute.

De la scène à l'arrestation

À peine descendu de scène, le chanteur est cueilli par la police allemande. Joe Strummer est immédiatement emmené au poste et inculpé pour agression sur un citoyen allemand. Il sera finalement relâché après vérifications, mais l'histoire entre direct dans la mythologie du rock. Cet incident choc va d'ailleurs profondément marquer le musicien, terrifié par sa propre réaction.

Le déclic qui a tout changé

Plus qu'un simple fait divers punk, cet événement a provoqué un véritable électrochoc psychologique chez l’artiste :

« La violence avait vraiment pris le contrôle sur moi pour une fois. J'ai eu très peur », avouera-t-il.

Ce point de bascule poussera définitivement The Clash à fuir la brutalité stérile de la scène punk de l'époque pour ouvrir leur musique à de nouvelles vibes. C'est à la suite de cette prise de conscience que le groupe intègrera du reggae, du dub et du hip-hop sur leur mythique triple album suivant, Sandinista!, sorti à la fin de cette même année 1980.