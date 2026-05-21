Billy Joel furieux envers son biopic ... en préparation sans son acccord

La tension monte autour d’un projet de biopic consacré à Billy Joel. Alors que le film est actuellement en développement, l’artiste et son entourage ont tenu à réagir fermement, dénonçant une production lancée sans aucune validation officielle.

Dans un communiqué sans ambiguïté, les représentants du chanteur ont rappelé que Billy Joel n’a « ni autorisé ni soutenu ce projet de quelque manière que ce soit ». Une mise au point claire qui vient refroidir l’enthousiasme autour du film.

Ils précisent également que les producteurs ne disposent d’aucun droit légal sur la vie de l’artiste : « Les parties concernées ont été officiellement informées qu’elles ne possèdent pas les droits sur la vie de Billy Joel et qu’elles ne pourront pas obtenir les droits musicaux requis pour ce projet ».

Le ton se durcit encore dans la suite du communiqué, qui avertit que la poursuite du projet pourrait être risquée : elle serait considérée comme « légalement et professionnellement mal avisée ».

Cette prise de position laisse planer un doute sérieux sur l’avenir du biopic, d’autant plus que l’utilisation des morceaux emblématiques de Billy Joel semble désormais compromise. Sans l’accord de l’artiste, le projet pourrait se heurter à de lourdes complications juridiques… voire ne jamais voir le jour.