Led Zeppelin : découvrez cette très belle reprise de Billy Joel

En duo avec le fils du regretté batteur historique de Led Zeppelin, John Bonham.

Led Zeppelin figure à jamais au Panthéon de la musique rock. Le groupe originaire de Londres a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la musique, avec une influence énorme qui se ressent évidemment encore aujourd'hui. Pas pour rien qu'un documentaire sur le groupe est actuellement en préparation. En attendant, les fans peuvent se rappeler de bons souvenirs en découvrant cette folle reprise de "Whole Lotta Love" par Billy Joel. Une reprise effectuée en très bonne compagnie : celle de Jason Bonham, fils de John Bonham, légendaire batteur du groupe.

20 ans d'écart, mais une passion intacte

C'est lors du traditionnel concert de la Saint-Sylvestre, qui a eu lieu cette année à Elmont, pas très loin de New-York, que Billy Joel a décidé de reprendre un morceau culte de Led Zeppelin, ce qui a immédiatement conquis la foule. A 75 ans, celui qui est un des tauliers du Pop Rock et qui a déjà remporté 10 Grammy Awards grâce à son talent au piano, n'a rien perdu de son énergie, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Cette reprise était clairement le moment le plus fort de la soirée, puisque c'est à cet instant que Jason Bonham, le fils du légendaire batteur décédé de Led Zep' John Bonham, a rejoint l'artiste sur scène, pour interpréter "Whole Lotta Love" pendant une prestation chargée en émotions. "Nous allons faire venir un invité sur scène pour jouer la chanson suivante. On prend vraiment beaucoup de plaisir à jouer cette chanson, surtout avec ce gars-là. Veuillez accueillir Jason Bonham. Vous connaissez tous cette chanson. Ce n’est pas une chanson pour piano", a annoncé en riant Billy Joel.

Il faut préciser que comme son père, Jason Bonham est lui aussi batteur, et plutôt doué, même si on reste assez loin du génie et de la folie de son papa. On espère qu'en plus de son talent, il n'a pas hérité du goût de John Bonham pour l'alcool, car ça a eu des conséquences dramatiques par le passé...