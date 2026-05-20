The Who : Quand une bagarre éclate entre Pete Townshend et Keith Moon en plein concert

Les années 60 ont été synonymes de rock explosif, de liberté… et de chaos total sur scène. Parmi les groupes les plus imprévisibles de cette époque, The Who occupe une place à part. Entre énergie brute, ego surdimensionnés et concerts hors de contrôle, le groupe de Pete Townshend et Keith Moon a souvent frôlé l’implosion en direct.

Un concert sous tension permanente

En 1966, au cœur de la montée en puissance du groupe au Royaume-Uni, les tensions internes commencent à se faire sentir. Les Who enchaînent les dates, mais leur organisation reste chaotique. Les retards de certains membres, notamment du batteur Keith Moon et du bassiste John Entwistle, deviennent fréquents et irritent fortement le reste du groupe.

Sur scène, cette instabilité crée une atmosphère électrique. Le public assiste alors à des performances imprévisibles où tout peut basculer en quelques secondes.

Le moment où tout dégénère

Lors d’un concert au Ricky Tick Club à Windsor, la situation atteint un point critique. Selon plusieurs récits de l’époque, le groupe démarre le show sans attendre l’arrivée complète de ses membres. Lorsque Keith Moon rejoint finalement la scène en plein milieu du concert, la tension accumulée explose.

Une altercation éclate alors entre Pete Townshend et Keith Moon. Les deux musiciens, connus pour leur tempérament explosif, s’accrochent verbalement puis physiquement sous les yeux du public. Une scène rare, même pour un groupe habitué au chaos.

Un groupe au bord de la rupture

Ce type d’incident n’est pas isolé dans l’histoire des Who. À cette période, le groupe vit sur un fil : conflits internes, fatigue, excès et désorganisation font partie du quotidien. Pourtant, malgré ces tensions, Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle et Keith Moon restent liés par une alchimie musicale unique.

Le groupe ne se sépare pas et continue sa trajectoire, qui les mènera rapidement vers des albums majeurs et une reconnaissance mondiale.

Le chaos comme ADN du rock

Avec le recul, ces épisodes illustrent parfaitement ce qui fera la légende des Who : une énergie incontrôlable, une violence artistique et une capacité à transformer le chaos en puissance musicale.

Ce que le public percevait comme un désastre était souvent, en réalité, le moteur créatif du groupe.

Aujourd’hui encore, The Who restent synonymes de concerts imprévisibles et de légendes vivantes du rock britannique.