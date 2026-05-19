Paul McCartney ne prend plus de photos avec ses fans : « Sur le plan psychologique, je n'aime pas le genre d'interaction qui repose uniquement sur le concept de célébrité. »

Figure légendaire de la musique moderne, Paul McCartney continue de faire parler de lui, non pas pour une nouvelle tournée ou un album, mais pour une position radicale face à la célébrité : il refuse désormais les photos et les autographes avec ses fans.

Une décision qui remonte à 2021

En 2021, Paul McCartney choque et intrigue en déclarant :

« Je ne signerai plus d'autographes et je ne prendrai plus de photos. Ne serait-il pas préférable de simplement discuter et d'échanger des anecdotes ? »

Une prise de position à la fois ironique et radicale, venant d’un homme qui, avec The Beatles, a littéralement construit les fondations de la culture pop mondiale.

“Vous connaissez mon nom, à quoi bon signer ?”

McCartney développe sa pensée avec une logique presque désarmante :

« Vous connaissez tous mon nom et qui je suis, quel est l'intérêt d'écrire mon nom sur un bout de papier ou au dos d'un ticket de caisse ? »

Pour lui, ces gestes sont devenus des automatismes vides de sens. Il va même plus loin en critiquant les photos avec fans, souvent, selon lui, peu flatteuses et déconnectées du moment réel :

« C'est généralement une photo de mauvaise qualité avec un arrière-plan peu flatteur et ma tête un peu triste. »

Une question de psychologie et d’identité

Aujourd’hui, à presque 84 ans, l’ancien Beatle insiste surtout sur un point : l’impact psychologique de ce type d’interaction.

Il explique que refuser ces échanges standardisés lui permet de rester fidèle à lui-même :

« Sur le plan psychologique, je n'aime pas le genre d'interaction qui repose uniquement sur le concept de célébrité. »

Et encore plus clairement :

« Dès que je pense être quelqu'un d'autre que moi-même, je ne m'aime plus. Je veux juste être moi-même. »

Retour aux débuts : la célébrité comme choc

Dans ses souvenirs des années Beatles, McCartney rappelle que la reconnaissance publique était d’abord une expérience excitante et nouvelle.

Il nuance cependant :

« Il n'y a rien de mal à vouloir du succès, de la célébrité, ou même de l'argent. Si vous avez un emploi, vous cherchez une promotion. »

Mais il pointe du doigt ce qu’il considère comme une dérive moderne : la culture de la célébrité permanente, amplifiée aujourd’hui par les réseaux sociaux et les logiques d’influence.

Le refus du “singe de Saint-Tropez”

Pour illustrer son malaise, McCartney raconte une anecdote devenue centrale dans sa réflexion :

« Dans les années 60, à Saint-Tropez, des photographes amenaient un singe. Moyennant paiement, on pouvait se faire photographier avec lui. Je ne veux pas me sentir comme ce singe. »

Une image forte, presque brutale, qui résume sa volonté : ne pas être réduit à un objet de spectacle, mais rester un individu.

Une ligne de conduite assumée

Aujourd’hui, sa règle est simple :

« Désolé, je ne prends pas de photos. »

Une phrase qu’il répète comme un garde-fou personnel, destiné à préserver une forme d’équilibre intérieur.

Dans un monde où la célébrité est devenue une interaction constante, Paul McCartney choisit donc une forme de retrait symbolique : moins de poses, plus de conversation. Moins d’image, plus d’instant.

Une décision qui, venant d’une icône des Beatles, résonne comme un rappel : même au sommet de la légende rock, on peut encore décider de poser des limites.