Paul McCartney dévoile son nouveau single, « Days We Left Behind »

Ce nouveau morceau annonce le retour du légendaire ex-Beatle avec l'album « The Boys of Dungeon Lane ».

Le retour d’une légende ne passe jamais inaperçu. Et quand il s’agit de Paul McCartney, l’événement prend des allures de moment suspendu. L’ex-The Beatles vient de lever le voile sur son nouveau single, « Days We Left Behind », une ballade acoustique à la délicatesse bouleversante, qui annonce un nouvel album très attendu : The Boys of Dungeon Lane, prévu pour le 29 mai.

Près de six ans après McCartney III, Sir Macca revient avec un projet profondément personnel, presque intime, où il se livre comme rarement auparavant.

Un album introspectif, retour aux origines

Avec The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney plonge dans ses souvenirs les plus anciens. Ceux d’un Liverpool d’après-guerre, encore marqué par les cicatrices du conflit, mais rempli d’espoir et d’énergie créative.

C’est dans ces rues que tout a commencé. Bien avant la Beatlemania, bien avant que son nom ne devienne universel, il y avait un jeune garçon, ses rêves, et ses premières rencontres avec George Harrison et John Lennon.

Ce nouvel album s’annonce comme son œuvre la plus introspective à ce jour. McCartney y évoque son enfance, la force de ses parents, et ces moments simples qui ont façonné une révolution culturelle mondiale. Ici, pas de mythe : juste des souvenirs, bruts et sincères.

« Days We Left Behind » : une nostalgie à fleur de peau

Le single « Days We Left Behind » incarne parfaitement l’esprit du projet. Dépouillé, acoustique, presque fragile, le morceau agit comme une capsule temporelle.

Dungeon Lane, lieu central de l’album, devient un symbole : celui d’un monde d’avant la célébrité. On y imagine des après-midi au bord de la Mersey, des guitares bon marché, des bars enfumés et des rêves encore flous.

« Pour moi, cette chanson est vraiment un souvenir… Je me demande souvent si je ne fais que parler du passé, mais ensuite je me dis : comment pourrait-on écrire sur autre chose ? », confie Paul McCartney.

Il y évoque notamment Forthlin Road, la maison de son adolescence, et Speke, quartier populaire où il a grandi. Une époque où, malgré le manque de moyens, la richesse humaine suffisait.

Une genèse inattendue avec Andrew Watt

L’histoire de l’album remonte à cinq ans, lors d’une rencontre avec le producteur Andrew Watt.

Autour d’un simple thé, une idée germe. En grattant sa guitare, McCartney tombe sur une suite d’accords inconnue, même pour lui. Intrigué, il creuse, expérimente, ajuste… jusqu’à créer une progression unique.

De cette session naît « As You Lie There », premier morceau de l’album, et point de départ d’un nouveau voyage musical. Fidèle à son ADN, Paul joue lui-même la majorité des instruments, dans l’esprit de son premier album solo McCartney.

Un album riche, entre héritage et expérimentation

Musicalement, The Boys of Dungeon Lane s’annonce éclectique. On y retrouve :

du rock dans la veine de Wings

des harmonies héritées des Beatles

une narration mélodique typiquement McCartney

une intimité acoustique touchante

Mais au-delà des styles, un fil conducteur persiste : Paul McCartney lui-même, au centre de tout.

Tracklist de “The Boys of Dungeon Lane”

As You Lie There

Lost Horizon

Days We Left Behind

Ripples in a Pond

Mountain Top

Down South

We Two

Come Inside

Never Know

Home to Us

Life Can Be Hard

First Star of the Night

Salesman Saint

Momma Gets By

Avec ce nouveau chapitre, Paul McCartney ne cherche pas à réinventer son passé, mais à le comprendre, à le ressentir à nouveau… et à le partager.

Et si « Days We Left Behind » donne le ton, alors une chose est sûre : même après des décennies au sommet, Sir Macca a encore des histoires essentielles à raconter.