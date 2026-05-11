Eric Clapton a interrompu son concert à Madrid après avoir été touché par un disque vinyle lancé sur scène.

Le légendaire guitariste a quitté la scène sans revenir pour un rappel à la Movistar Arena

Moment de tension pour Eric Clapton. La légende du blues et du rock a été contrainte de quitter la scène prématurément lors de son concert donné à la Movistar Arena, après avoir été touchée par un disque vinyle lancé depuis le public.

L’incident s’est produit dans les derniers instants du spectacle, alors que le musicien britannique recevait une véritable ovation debout de la part des spectateurs madrilènes. Sur plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux, on aperçoit clairement un objet voler en direction de la scène avant de frapper Eric Clapton au niveau de la poitrine.

Eric Clapton quitte la scène sans rappel

Si le chanteur et guitariste de 81 ans ne semblait pas souffrir de blessure apparente après l’impact, il a néanmoins préféré quitter immédiatement la scène, sans revenir pour le rappel attendu par les fans. Une sortie soudaine qui a provoqué l’incompréhension et l’inquiétude dans la salle.

Malgré cette mésaventure survenue à Madrid, Eric Clapton devrait poursuivre normalement sa tournée européenne, avant de rejoindre les États-Unis à la fin de l’été pour la suite de ses concerts.

Les jets d’objets sur scène deviennent un vrai problème

Ce nouvel épisode relance surtout le débat autour des comportements dangereux du public pendant les concerts. Bien que les jets d’objets sur scène ne soient malheureusement pas nouveaux dans l’univers du spectacle vivant, ces incidents se multiplient ces dernières années.

Plusieurs artistes internationaux ont déjà été victimes de situations similaires, parfois avec des conséquences physiques sérieuses. L’incident de Madrid pose ainsi une nouvelle fois la question de la sécurité des artistes sur scène et du respect des musiciens pendant les performances live.

Un rappel que même les plus grandes légendes du rock ne sont pas à l’abri de comportements irresponsables dans le public.