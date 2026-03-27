Eric Clapton : l'histoire de Layla, l'une de ses plus belles chansons !

Selon Slowhand, la chanson est moins personnelle que tout le monde ne le pense...

Parmi les morceaux les plus mythiques de l’histoire du rock, difficile de ne pas citer “Layla”, véritable déclaration d’amour devenue légendaire. Derrière cette chanson signée Eric Clapton se cache une histoire aussi passionnée que complexe, mêlant amour interdit, inspiration littéraire et tourments personnels.

Une muse bien réelle : Pattie Boyd

Dans les années 60, Eric Clapton est très proche des The Beatles, et plus particulièrement de George Harrison. C’est à cette époque qu’il rencontre Pattie Boyd, mannequin anglaise et épouse de Harrison. Très vite, Clapton tombe profondément amoureux d’elle.

Cette passion impossible devient une source d’inspiration majeure. De nombreuses chansons du guitariste évoquent cette femme, mais “Layla”, sortie en 1971 avec Derek and the Dominos, reste la plus emblématique.

Une inspiration venue d’ailleurs

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Clapton a toujours affirmé que “Layla” n’était pas uniquement une confession personnelle. L’idée lui serait venue après la lecture du livre Majnun e Leyla, écrit par Nizami Ganjavi.

Ce poème raconte l’histoire tragique d’un jeune homme éperdument amoureux d’une femme qu’il ne peut épouser. Un parallèle frappant avec la situation de Clapton, amoureux d’une femme déjà mariée. Dans son autobiographie publiée en 2007, le musicien reconnaît cette influence, même si les similitudes avec sa propre vie sont évidentes.

Une obsession amoureuse dévorante

L’amour de Clapton pour Pattie Boyd devient rapidement obsessionnel. Tentant désespérément de passer à autre chose, il ira même jusqu’à se fiancer avec Paula, la sœur de Pattie. Mais rien n’y fait : il continue de courtiser celle qu’il considère comme son amour absolu.

Pattie Boyd elle-même racontera plus tard sa réaction face à cette situation troublante :

« Je me suis dit : “Mon Dieu, qu’est-ce qu’il fait ? Je suis mariée !” »

Entre choc et flatterie, elle se retrouve au cœur d’un triangle amoureux digne d’un roman.

Un dénouement digne d’une chanson

Après des années de tensions et de sentiments inavoués, l’histoire finit par évoluer. Pattie Boyd divorce de George Harrison en 1977, et épouse finalement Eric Clapton en 1979. Leur relation durera jusqu’en 1989.

“Layla”, entre mythe et réalité

Aujourd’hui, “Layla” reste bien plus qu’une simple chanson d’amour. C’est le témoignage d’une passion intense, nourrie à la fois par une histoire personnelle et une œuvre littéraire ancienne. Ce mélange unique explique sans doute pourquoi ce titre continue de toucher des générations entières.

Avec son riff légendaire et son émotion brute, “Layla” incarne parfaitement ce que le rock peut offrir de plus puissant : une vérité humaine universelle, entre désir, frustration et espoir.