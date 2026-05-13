Slipknot : Shawn "Clown" Crahan révèle ses graves problèmes cardiaques

Le percussionniste de Slipknot a révélé devoir subir une opération du cœur après la découverte d’une arythmie inquiétante. Malgré ces problèmes de santé, Shawn "Clown" Crahan assure vouloir continuer l’aventure avec le groupe.

Le percussionniste et cofondateur de Slipknot, Shawn "Clown" Crahan, a confié devoir subir une intervention chirurgicale après la découverte récente d’une arythmie cardiaque. À 56 ans, le musicien explique, lors d’un entretien avec Rick Rubin, avoir appris la nouvelle à l’issue de la dernière tournée du groupe, après plusieurs malaises inquiétants :

"J'ai un cœur qui saute des battements et je dois subir une opération. J'ai découvert ça après ma dernière tournée. Je ne me sentais pas bien, et quand l'infirmière a essayé de me faire un électrocardiogramme, ça ne fonctionnait pas. Ils ont cru que j'étais en train de faire une crise cardiaque."

Crahan décrit des symptômes particulièrement alarmants, avec un rythme cardiaque descendant parfois à 33 battements par minute en pleine journée : "Je passe d’un état normal à l’impression de mourir", explique-t-il. Malgré la gravité de la situation, le musicien précise que l’opération, reste relativement légère. Le percussionniste a même tenté de savoir si cette intervention pourrait mettre un terme à sa carrière au sein de Slipknot, avant que les médecins ne le rassurent sur sa capacité à continuer les tournées.

Toujours fidèle à son humour noir, Clown affirme qu’il lui semble impossible d’échapper à Slipknot : "Je ne peux pas m'en sortir pour sauver ma vie. Il n'y a rien, même pas mon cœur. Ça va aller mieux grâce à Slipknot", s'amuse t-il.