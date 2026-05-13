Deep Purple dévoile "Arrogant Boy", un premier extrait explosif du nouvel album Splat !

Les légendes du hard rock sont bel et bien de retour. Quelques jours après avoir annoncé la sortie de Splat !, leur 24e album studio attendu le 3 juillet 2026, Deep Purple vient de dévoiler le tout premier extrait du disque : "Arrogant Boy". Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe britannique n’a rien perdu de sa puissance.

Accompagné d’un clip officiel, ce nouveau morceau confirme immédiatement les ambitions affichées par Ian Gillan lors de l’annonce de l’album : retrouver l’énergie brute et l’intensité des grandes années du groupe. Entre riffs incisifs, batterie percutante et claviers brûlants, "Arrogant Boy" respire l’ADN du Deep Purple des années 70, tout en conservant une production moderne et massive.

Depuis 1968, le groupe britannique a vendu plus de 120 millions d’albums à travers le monde. Pourtant, loin de se contenter de préserver son héritage, Deep Purple continue d’écrire son histoire avec la même passion qu’à ses débuts. Une philosophie que l’on ressent pleinement dans ce premier single, porté par cette énergie spontanée qui faisait déjà la force de leurs morceaux mythiques.

Un album annoncé comme le plus heavy depuis longtemps

Lors de l’annonce de Splat !, Ian Gillan avait déjà donné le ton. Le chanteur expliquait vouloir reconnecter avec “la magie de la période 1969-1973”, celle qui a vu naître des classiques intemporels comme Highway Star, Lazy ou encore Smoke On The Water.

"La formation actuelle représente une version très contemporaine du groupe des années 70", déclarait-il récemment. Une ambition qui semble parfaitement illustrée par "Arrogant Boy", véritable décharge d’adrénaline taillée pour la scène.

À la production, on retrouve une nouvelle fois Bob Ezrin, collaborateur fidèle du groupe depuis plusieurs albums. Quant à Simon McBride, il confirme avec ce premier extrait qu’il s’est imposé comme un successeur crédible et inspiré à la guitare.

Un retour attendu sur scène

En parallèle de cette sortie, Deep Purple prépare une importante tournée européenne. Le groupe sera notamment présent au Hellfest dès le 18 juin avant une série de concerts en France à l’automne, avec un passage à l’Adidas Arena puis des dates à Strasbourg, Lyon, Nantes et Bordeaux.

Avec "Arrogant Boy", Deep Purple prouve une nouvelle fois qu’après près de six décennies de carrière, le feu sacré est toujours intact.