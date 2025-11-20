Deep Purple de retour en France pour plusieurs concerts, découvrez les prix des places !

Le groupe culte des années 70 a décidé de faire plaisir les fans français !

C’est le genre d’annonce qui fait vibrer les amplis et trembler les vieilles Gibson : Deep Purple revient en France pour une tournée qui pourrait bien être la dernière. Oui, les légendes du hard rock rallument la machine et s’apprêtent à enflammer l’Hexagone avec cinq dates exceptionnelles.

Les vétérans du riff feront leur grand retour le 22 octobre à l’Adidas Arena de Paris, avant de poursuivre leur odyssée électrique au Zénith de Strasbourg le 10 novembre. Le périple se poursuivra ensuite à l’Arkéa Arena de Bordeaux le 12 novembre, puis au Zénith de Nantes le 13 novembre, pour un final explosif à la LDLC Arena de Lyon le 15 novembre. Un véritable tour de France du rock.

La prévente, ouverte ce mercredi à 11h, a déjà mis en ébullition les fans, tandis que la mise en vente générale débutera ce vendredi 21 novembre à 11h. Et bonne nouvelle : on connaît désormais les prix pour assister à ces shows potentiellement historiques.

À Paris, les billets s’échelonnent entre 63 € et 162 €, un investissement pour voir des légendes gravées dans le marbre du rock’n’roll. Dans les autres villes françaises, les places seront proposées entre 52 € et 118 €, de quoi permettre à un maximum de fans de vivre cette expérience unique.

À noter que ces concerts seront entièrement assis — une manière idéale d’apprécier chaque solo brûlant, chaque ligne de basse vrombissante et chaque envolée vocale, sans perdre une miette.

Deep Purple reprend la route. L’histoire continue. Et elle pourrait bien s’écrire une dernière fois sous nos yeux.