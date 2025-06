Deep Purple dévoile un coffret collector pour les 53 ans de "Made In Japan"

Les légendes anglaises du rock ont décidé de marquer le coup à l'occasion des 50 ans d'un de leurs albums cultes.

Il y a de nombreux groupes qui auront marqué l'histoire du rock et du hard rock et parmi eux, on peut évidemment citer Deep Purple. Près de 60 ans d'existence, une carrière immense, des classiques à la pelle et une fanbase qui s'étend partout dans le monde, ils ont bien mérité leur place dans le Panthéon du rock. Et s'ils ont vendu plus de 100 millions d'albums, c'est bien en live que le groupe prend toute sa dimension. D'ailleurs, ils ont décidé de célébrer les 50 ans de "Made In Japan" avec un énorme coffret anniversaire.

"Made In Japan", ce n'est pas n'importe quel album live de rock : il est souvent considéré comme un des meilleurs albums live de tous les temps. Il contient des versions live de titres joués pendant la tournée de Deep Purple au Japon, en août 1972, notamment à Osaka et à Tokyo. Et comme ils n'ont rien fait de spécial pour célébrer les 50 ans de l'album, ils veulent marquer le coup pour le 53ème anniversaire du projet, avec un coffret anniversaire d'une ampleur inédite. Le coffret contiendra dix disques vinyles, 5 CD et un DBD Blu-Ray, qui vont couvrir les 3 concerts japonais du groupe en 1972 en intégralité.

L'album original de 1972 sera évidemment lui aussi présent dans le coffret. Mais vous aurez aussi droit à quelques surprises, comme des remix de Steven Wilson, qui a d'ailleurs dévoilé sa version revisitée de "Highway Star" sur Youtube. Bref, un coffret pour les vrais fans passionnés de Deep Purple !