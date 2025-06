Deep Purple sort un nouveau single "Lazy Sod"

Deep Purple a sorti le troisième single de son prochain album “=1”, qui sortira le 19 juillet via earMUSIC. “Lazy Sod” suit les traces sonores de “Pictures Of You” (sorti le mois dernier) et “Portable Door” (dorti en mai).

La nouvelle chanson est alimentée d'un gros riff tout droit sorti du début des années 1970 et trouve Ian Gillan réfléchissant à l’état périlleux du monde et à sa réticence à faire quoi que ce soit à ce sujet.

"Récemment, un jeune journaliste m'a demandé combien de chansons j'avais écrites dans ma vie", a déclaré Gillan au magazine allemand Rocks le mois dernier. "J'ai répondu que la dernière fois que mon assistante avait compté, il y a vingt ans, c'était plus de 500. Je me sentais assez fier de moi jusqu'à ce qu'elle me fasse remarquer les 5 000 chansons de Dolly Parton, me traitant de connard paresseux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être d'accord et j'ai écrit cet échange dans mon carnet."

Deep Purple en tournée : One More Time tour 2024

Jul 04: Cognac Blues Passions, France

Jul 10: Rome Cavea Auditorium, Italy

Jul 11: Marostica Piazza Castello, Italy

Jul 13: Belgrade Tašmajdan Stadium, Serbia

Jul 14: Chirpan Midalidare Estate, Bulgaria

Jul 16: Innsbruck Olympiahalle, Austria

Jul 18: Salem Schloss (Castle Grounds), Germany

Jul 19: Dresdenn Elbufer, Germany

Jul 21: Winterbach Zeltspektakel, Germany

Jul 28: Gignac En Quecy, France

Jul 30: Orange Positiv Festival, France

Aug 02: Notodden Blues Festival, Norway

Aug 03: Bergen Calling, Norway

Aug 05: Furuvik Amusement Park, Sweden

Aug 06: Stockholm Grona Lund Amusement Park, Sweden



Aug 14: Hollywood Hard Rock Live, FL

Aug 15: Tampa Seminole Hard Rock Event Center, FL

Aug 17: The Woodlands The Cynthia Woods Mitchell Pavilion, TX

Aug 18: Durant Choctaw Casino Grand Theatre, OK

Aug 19: Forth Worth Dickies Arena, TX

Aug 21: Cincinnati PNC Pavilion At Riverbend Music Center, OH

Aug 22: Sterling Heights Amphitheatre At Freedom Hill, MI

Aug 23: Tinley Park Credit Union 1 Amphitheatre, IL

Aug 25: Toronto Budweiser Stage, ON

Aug 27: Montreal Bell Centre, QC

Aug 28: Gilford Banknh Pavilion, NH

Aug 30: Camden Freedom Mortgage Pavilion, NJ

Aug 31: Holmdel PNC Bank Arts Center, NJ

Sep 01: Wantagh Northwell Health At Jones Beach Theater, NY

Sep 03: Bridgeport Hartford Healthcare Amphitheater, CT

Sep 04: Saratoga Springs Broadview Stage At Spac, NY

Sep 06: Bethel Bethel Woods Center For The Arts, NY

Sep 07: Bristow Jiffy Lube Live, VA

Sep 08: Scranton The Pavilion At Montage Mountain, PA

Nov 04: Birmingham Resorts World Arena, UK

Nov 06: London The O2, UK

Nov 07: Leeds First Direct Arena, UK

Nov 09: Manchester AO Arena, UK

Nov 10: Glasgow OVO Hydro, UK