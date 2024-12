Classic Rock a dévoilé son top 50 des albums de 2024

Judas Priest, Bruce Dickinson, Deep Purple, ... : on a eu du lourd niveau rock en 2024 !

2024 touche à sa fin, et comme à chaque fin d'année, on rentre dans la période où il est l'heure de faire le bilan des 12 mois qui viennent de s'écouler. Ainsi, les grands magazines et médias prestigieux dévoilent tous leur "top album de l'année", un exercice assez compliqué puisqu'il demande pas mal de travail et de concertation dans les rédaction. On pourra dire qu'on aura eu droit à du lourd niveau rock en 2024, et le média Classic Rock vient justement de dévoiler son top 50, qu'on vous propose de retrouver ici.

Une année 2024 fournie

Rien qu'en regardant le top 5, on peut déjà voir que l'année a été chargée niveau actu rock, et encore : le magazine n'a pas inclus l'album de Linkin Park, "From Zero", dans son top 50, alors que ça aura clairement été une des énormes actu de l'année. Dans le top 5, on retrouve donc Black Cuntry Communion et leur album "V" à la 5ème place. A la quatrième place, c'est Bruce Dickinson qui a fait forte impression avec "The Mandrake Project". Le chanteur d'Iron Maiden a frappé un grand coup avec ce nouvel album, réalisé en grande partie avec l'aide de Roy Z.

A la troisième place, on retrouve encore un grand nom de l'univers rock, en la personne de David Gilmour, l'ancien membre des Pink Floyd, qui a convaincu la critique avec son album "Luck and Strange". A la deuxième position, on retrouve l'inévitable "Invincible Shield" des Judas Priest, un des groupes les plus actifs cette année, qu'il s'agisse de concerts ou de leur album.

Enfin, à la toute première place, c'est The Black Crowes qui rafle la mise avec "Happiness Bastards", le premier album du groupe depuis leur reformation en 2019. Le disque était très attendu et il n'a pas déçu, au contraire : les fans et la critique s'accordent à dire que le projet est très réussi, à la fois varié, musical et puissant. On vous met l'intégralité du classement juste ci-dessous !