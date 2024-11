Linkin Park : numéro un des ventes en France !

Le groupe Linkin Park est numéro un des ventes en France, grâce à son nouvel album intitulé “From Zero”, passant devant Damso et Clara Luciani.

Linkin Park crée la surprise ! En effet, le groupe de metal rock alternatif et de nu métal américain s’installe à la première place du Top Albums français. En seulement une semaine, 31 344 exemplaires de l’album “From Zero” ont été vendus. Il est donc question de 23 131 disques physiques, de 6 831 équivalents grâce aux écoutes en streaming, et de 1 382 téléchargements. Leur précédent album, sorti en 2017 et intitulé “One More Light”, était entré cinquième des ventes, avec 4 800 exemplaires écoulés. La performance est donc particulièrement remarquable ! Et pour cause, le groupe a dû faire face à des concurrents de taille. Effectivement, le rappeur Damso vient de faire son grand retour, avec un nouvel album, intitulé “J’ai menti”. Quant à Clara Luciani, elle est également sur le devant de la scène, avec son nouveau disque, intitulé cette fois-ci “Mon sang”. Les deux artistes se placent respectivement à la deuxième et à la troisième place du classement. Ainsi, c’est la seconde fois que Linkin Park atteint la première place des tops français, après “Minutes to Midnight”, en 2007. Le groupe sera même présent pour un show d’exception, au Stade de France, le 11 juillet 2025. La billetterie a ouvert ce vendredi 22 novembre. À l’heure actuelle, toutes les places ont d’ores et déjà été vendues. Un retour en fanfare pour Linkin Park !

À la première place du Top Albums de la semaine, « From Zero » de Linkin Park avec 31 344 équivalents ventes 👏 pic.twitter.com/gX8VzQTj96 — Le SNEP (@snep) November 22, 2024

Une réunion qui rend le public hystérique

Le public est aux anges, depuis que Linkin Park a annoncé son grand retour. Sept ans après la tragique disparition de Chester Bennington, le célèbre chanteur du groupe, les artistes restants ont décidé de relancer la machine. C’est donc la chanteuse Emily Armstrong, qui endosse le rôle de nouveau leader de la bande. Au départ, le public semblait très dubitatif, face à cette nouvelle composition. Mais les premières prestations live, ainsi que le single “The Emptiness Machine” ont rapidement fait taire les fans les plus sceptiques. Par conséquent, “From Zero” fait l’unanimité. Avec ses onze morceaux électriques, le groupe renaît de ses cendres !