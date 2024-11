Retour électrique pour Linkin Park avec "Two Faced"

Un morceau qui envoie, à l'image de leur nouvel album "From Zero"

Difficile d'être passé à côté : sur Virgin, on vous a raconté les aventures du grand retour de Linkin Park depuis le début, avec une passion non feinte. Et si les premiers sons que la nouvelle formation 2.0 du groupe, mené par la co-chanteuse à la voix racailleuse Emily Armstrong, sont de très bonne augure, il semblerait que la nouvelle ligne édito de Linkin Park pour leur album "From Zero" fasse écho à ce qu'ils savaient déjà très bien faire dans les années 2000. Dans leur nouveau titre, "Two-Faced", le groupe renoue avec l'essence même de leur musique, à savoir le Nu-Métal.

Dans le clip, on découvre une Emily Armstrong vêtue d'un costume, à l'allure résolument rock et accompagnée de ses acolytes dans un décor de scène aux couleurs vertes et bleues. En écoutant les paroles, on comprend qu'il est ici question de déceptions et de trahisons dans les relations humaines. Une colère sourde que la chanteuse transmet avec passion et intensité, aux côtés de Mike Shinoda, qui continue de montrer toute l'étendue de son talent dans le rap.

Si vous avez aimé "Two-Faced", ne passez pas à côté de "From Zero", le nouvel album du groupe sorti le 15 novembre dernier, un opus qui "repart de zéro" avec de nouvelles bases solides, et qui offre toute une palette d'émotions et de sonorités différentes. De quoi nous donner très envie de découvrir la suite !