Linkin Park signe un retour électrisant avec "From Zero"

Avec ce nouvel album, le groupe montre qu'il est bel et bien de retour

Une nouvelle page dans l'histoire de Linkin Park

Personne n'y croyait, et pourtant. 7 ans après la sortie de l'émouvant "One More Light", Linkin Park est bel et bien de retour avec un 8ème album qui annonce la couleur, "From Zero". Si le groupe ne compte rien effacer de son passé, en allant puiser dans leurs propres références, seront-ils capable de tout recommencer à zéro quand on sait que son ancien leader, Chester Bennington, avait une place de choix dans le coeur des fans ?

Le public avait toutes les raisons de douter, au vu des premières performances publiques d'Emily Armstrong, qui devait ressentir toute la pression du monde sur les épaules de passer après Chester. Et puis, petit à petit, la nouvelle co-chanteuse prend sa place, ne s'excusant plus d'être une "remplaçante", mais bien celle qui donnera toute sa nouvelle identité vocale à la formation 2.0 de Linkin Park. Grâce à la résilience, le travail, elle crée sa propre identité, arrivant à accorder pleinement sa voix à celle de Mike Shinoda, très heureux de cette nouvelle union, comme il l'expliquait dans le podcast "From Zero".

"La dynamique entre nous tous, surtout ceux d’entre nous qui ont le plus d’histoire ensemble, est vraiment incroyable. Nous n'avons jamais été aussi soudés" - Mike Shinoda

Et ça marche, à en juger par l'émotion des fans lors de leur tournée "From Zero", et notamment lors de leur passage à Paris, quand le public hurle à l'unisson le prénom d'Emily. Si Linkin Park retrouve son public, qui connaît déjà par coeur les paroles de leurs nouveaux titres "Heavy is the Crown" ou encore "The Emptiness Machine", qu'en est-il de l'album "From Zero" en entier ?

"From Zero", le premier album de Linkin Park ?

Sorti le 15 novembre sur toutes les plateformes de streaming, "From Zero" propose 31 minutes d'enregistrement avec 9 titres. Et force est de constater que la nouvelle formation du groupe ne s'interdit rien. Mieux : ils s'autorisent même à explorer des genres différents, avec des chansons qui mêlangent pop, rock et rap, des morceaux résolument métal - comme Casualty, la chanson cri d'Emily Armstrong, qui avait été présentée pour la première fois en direct sur la scène de Dallas - mais aussi des titres expérimentaux et des chansons plus "douces", qui jouent sur le registre de la vulnérabilité.

Si l’idée est de repartir de zéro et de lancer une nouvelle ère, l’album peut se concevoir comme le revival d’une formation retrouvée, recomposée et, de fait, renouvelée. Linkin Park ne fait pas semblant d'avoir un passé, et ne le met pas de côté. Mais plutôt que de ressasser les souvenirs et de s'y noyer avec nostalgie, le groupe choisit plutôt d'avancer, et de se concentrer sur sa nouvelle identité. Une identité qui passe par les retrouvailles avec la fougue du Shinoda rappeur, mais aussi comme compositeur, et bien sûr, la voix d'Armstrong, à la fois douce et puissante, capable des plus jolies harmonies.

En résumé, on ressent dans cet album comme une certaine fureur, une énergie explosive libérée - qu'on imagine contenue par les membres d'origine depuis plusieurs années - qui ne demande qu'à s'exprimer. On s'émerveille aussi d'y découvrir une certaine richesse musicale qui nous permet à la fois de hurler, d'être ému ou simplement de ressentir tout ce qui a fait la force de Linkin Park à ses débuts. Un retour en force, qui donne déjà très envie de découvrir l'après.